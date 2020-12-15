〈台股盤前〉美疫情影響恐再次升溫添疑慮 個股表現成主流

台股昨日面臨結帳壓力，震盪走跌，終場下跌 50.64 點，以 14211.05 點作收，不過，成交值縮至 3 周來新低，隨著美國疫情恐加劇，美股道瓊指數走弱，所幸科技股仍走勢偏強帶動那指和費半指數收紅，法人認為台股今 (15) 日仍將進行區間整理，以個股表現為主流。

三大法人昨日在集中市場計賣超 58.4 億元，呈現連 3 賣，其中，外資賣超 37.8 億元，為連 4 賣，自營商賣超 22.3 億元，為連 3 賣，僅投信呈現買超 1.77 億元。

美股方面，由於紐約州長警告，可能要做好再次全面大封鎖的心理準備，道瓊指數尾盤翻黑，終場下跌 184.82 點或 0.62%，收 29861.55 點，標普 500 指數下跌 17.96 點或 0.49%，收 3645.50 點，不過，因科技股維持偏多整理，那斯達克指數上漲 62.17 點或 0.50%，收 12440.04 點，費城半導體指數上漲 32.17 點或 1.19%，收 2736.25 點。

業界傳出，晶圓雙雄台積電和聯電明年 12 吋代工接單價取消往年折讓慣例，改為維持原價，形同變相漲價，為近 10 年來首見，反映供不應求市況。

國際廢鋼單周最高每公噸狂漲 80 美元，使豐興昨日鋼筋開盤每公噸大漲 700 元、型鋼最高漲 1000 元，是 10 年來單周最高漲幅。

大和資本看好明年伺服器產業景氣反彈，一口氣納入智邦、嘉澤、緯穎和信驊 4 家台灣供應鏈為追蹤標的，並對智邦、嘉澤和緯穎全數給予優於大盤評等，為台股高價股添柴火。

法人提醒，已進入 2020 最後半個月，逢高獲利落袋造成的壓力持續升溫，建議投資人隨時緊盯法人持股動向，短線若無法站回 5 日線，恐怕 5 日線將轉下彎、技術面轉弱。