加拿大展開輝瑞疫苗施打 全球第三國

加拿大於 14 日 (週一) 起開始施打由美國輝瑞藥廠 (PFE-US) 和德國醫藥公司 BioNTech 所研發的新冠病毒 (COVID-19) 疫苗施打，成為全球第三個展開疫苗接種的國家。

從事個人看護工作的 Anita Quidangen 接受疫苗接種的過程透過電視轉播，她是加拿大最大城市多倫多的非營利性質養老院「Rekai Centre」的員工。她在鏡頭前以身為全加拿大第一位接受疫苗接種的身分表示「非常興奮」。完成接種後，在場的醫護人員也為她開心喝采。

該項接種工作是由 University Health Network 的 Michener 教育學院負責執行，校長兼執行長的 Kevin Smith 醫師表示「我們在今天脫離危機。」

而除了 Anita Quidangen 之外，有四名 Rekai Centre 的員工接受了疫苗接種。

在加拿大的十個省當中，疫情最嚴重的魁北克省也同樣展開了輝瑞藥廠的疫苗施打。人在魁北克市內某家看護設施的 89 歲婦人 Gisèle Lévesque，雖然早了 Anita Quidangen 約 30 分鐘接受疫苗施打，只是沒有電視台進行現場轉播。

加拿大衛生部長海杜 (Patty Hajdu) 在同樣進行疫苗施打的魁北克省蒙特婁市內的 Maimonides 老年醫學中心前強調「不論是對加拿大而言，或對魁北克省而言，都是非常棒的消息。」

該醫學中心光是在 14 日當天，就預計有 150 名長者將接受疫苗接種。魁北克省的衛生局長 Christian Dube 表示，該省預計在 1 月 4 日之前，將有 5 萬人接受疫苗接種。

加拿大死於新冠肺炎的 1 萬 3431 人當中，有超過 60% 都是養老院裡的長者。而在第一波疫情時更高達 80%。

目前該國共有 46 萬 743 人確診，而人口最多的安大略省與魁北克省就占了大半。

由輝瑞製造的新冠病毒疫苗，於首次接種之後必須間隔兩週時間，再進行第二次的接種。當局預估在本週內將取得 3 萬次的份量，並於年底前取得 24.9 萬次的份量。