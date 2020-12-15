〈焦點股〉搶攻疫苗配送、空運市場 航空雙雄價量齊揚

美股四大指數周一漲跌互見，台股今 (15) 日早盤震盪走跌，摜破 10 日線支撐，電子、金融普遍回檔，但航運股表現相對有撐，華航訂購 6 架 777F 貨機，搶攻疫苗配送及空運市場商機，激勵股價一度亮燈漲停，長榮航同步大漲逾 8%，但盤中漲幅略為收斂。

海運市場持續面臨大缺櫃，隨著新冠疫苗在各國陸續開打，華航為台灣唯一獲得 CEIV 國際認證 (國際航空運輸協會醫藥品冷鏈運輸) 的航空公司，引進的首架雙引擎 777F 雙引擎全貨機，目前已完成整備，並在 12 月 1 日抵台，預計明年 1 月底前將再交付 2 架，可望成為華航機隊生力軍，搶攻疫苗運送等空運市場商機。

此外，交通部長林佳龍也透露，航空產業受疫情衝擊超出預期，將再向行政院爭取 250 億元，提供業者貸款，在利多消息帶動下，華航今日匯集人氣，開盤不久即衝上漲停價 12.1 元，截至 上午 11 點多，成交量已超越 30 萬張，為昨日整體成交量的 3 倍。

華航和長榮航在貨運市場持續熱絡的帶動下，11 月合併營收均寫下 6 個月來高點，華航 11 月合併營收 100.55 億元，月增 4.16%、年減 25.31%。長榮航 11 月合併營收 73.03 億元，月增 10.68%、年減 54.29%。

長榮航今天也在買盤追捧下，早盤勁揚逾 8%，最高來到 14.6 元的價位，但隨著獲利了結賣壓出籠，盤中漲幅收斂至 3% 左右。

台股今天震盪走跌，航運族群表現相對抗跌，貨櫃航商以陽明漲勢最為強勁，逆勢大漲逾 3%；散裝航運股則是四維航漲最多，一度大漲逾 8%。