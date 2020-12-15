〈竹科40周年〉讚新竹科學園區兩大功能推動台工業發展 張忠謀憶當年

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀今 (15) 日出席竹科 40 周年活動，張忠謀指出，新竹科學園區是台灣科技工業重要的推動者之一，供應土地、單一窗口的進出口服務兩大功能，他強調，在台灣取得土地很困難，並以過去與聯華神通集團董事長苗豐強的小故事，顯示土地的重要性。

張忠謀今日獲頒「竹科 40 傑出成就貢獻獎」，上台領獎時拄著拐杖，他並在致詞一開始提到自己拄著拐杖的原因，「這幾天關節有些發炎，希望吃了藥一、兩個禮拜，能趕快沒事」。

張忠謀致詞時表示，新竹科學園區對台灣科技工業太重要，即使不是最重要的推動者，也是重要推動者之一，園區供應兩項很大的功能，第一是土地，第二是單一窗口的進出口服務。

張忠謀說，在台灣要取得土地很困難，假如沒有園區供應給科技廠，尤其是剛創業的科技廠商，沒有土地的話，很多初創業公司都辦不成；他並說，台積電到新竹科學園區已相當晚，1987 年才登記成立，1988 年才在園區動土，1989 年正式生產。

張忠謀並以過去與聯華神通集團董事長苗豐強的小故事，來顯示土地的重要性。他說，1988 年時，台積電取得一塊土地要建廠，而苗豐強要創辦聯華氣體公司，希望台積電能隔一塊地給他。

張忠謀反問他，若分一塊地給你用，我們有什麼好處？苗豐強則說，可以讓台積電拿到便宜的氣體，而其他競爭者包括聯電 (2303-TW)、華邦電 (2344-TW)、旺宏 (2337-TW)，都需要以較高的價錢取得氣體。不過，張忠謀仍覺得不太妥當，這項討論便不了了之。

過兩個月，苗豐強突然打電話給張忠謀，張忠謀以為他要再來要地，但苗豐強說，自己已取得土地，這次是要問張忠謀，台積電要不要投資聯華氣體。

據張忠謀轉述，苗豐強說，「你的競爭對手聯電、華邦電、旺宏都投資了，你不投資，拿到的氣體就比較貴」，語畢，全場哄堂大笑。而張忠謀說，最後也有投資聯華氣體，對方也以這項投資為傲。