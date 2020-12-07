竹科40周年大咖齊聚座談 張忠謀等4人獲傑出成就貢獻獎

竹科歡慶 40 周年，12 月 14、15 日將邀集多位重量級產業領袖回娘家，並將頒發「傑出成就貢獻獎」，得獎者為台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀、聯電 (2303-TW) 榮譽董事長曹興誠、宏碁 (2353-TW) 創辦人施振榮及聯發科 (2454-TW) 董事長蔡明介，肯定 4 人將竹科推向世界舞台。

竹科管理局局長王永壯今 (7) 日在園慶記者會表示，1980 年 12 月 15 日竹科在國科會 (現科技部) 的催生下推動設置，為的是發展科技，達成建國、強國、富民的理想，今年邁入 40 周年，並開枝散葉擴散至中科、南科。

王永壯指出，全台科學園區整體年產值已達到新台幣 2.6 兆元規模，對台灣 GDP 的貢獻度已超過 14%，半導體產業能量更是領先世界。即便面對疫情，竹科今年上半年營業額達到 5660.94 億元，逆勢成長 10.26%，穩居第一大科學園區的寶座。

竹科管理局表示，12 月 14 日「竹科推手回娘家暨策略會議」，將邀請歷年來重要的推手們回娘家，並安排兩場專題演講與座談，包括力積電 (6770-TE) 董事長黃崇仁、聯電榮譽副董事長宣明智、盟立自動化 (2464-TW) 董事長孫弘、鈺創科技 (5351-TW) 董事長盧超群等人，探討竹科如何在現有半導體製程領先基礎上，強化 AI、大數據、軟硬整合新應用領域發展。

12 月 15 日「傳承奠基石 開創新未來」竹科 40 周年國際論壇，將邀請行政院副院長沈榮津、科技部長吳政忠出席頒發「竹科 40 傑出成就貢獻獎」等獎項，並特別邀請台積電董事長劉德音、聯發科資深副總陸國宏、Qualcomm 資深副總陳若文，以及循環台灣基金會董事長黃育徵等重量級貴賓蒞臨演講。

15 日下午則邀請到宏碁創辦人施振榮、和碩 (4938-TW) 董事長童子賢等產業巨擘，一同探討 6G 時代的大數據、AI 與物聯網如何在科技、文創、醫療上跨域運用。