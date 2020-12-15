〈台股盤後〉外資轉空市場買盤縮手 跌逾140點下測萬四支撐

台指期明日結算，不過，台股今 (15) 日在外資轉空操作、市場觀望氛圍加劇下，終場大跌 142.53 點，收 14068.52 點，失守 10 日線，回測萬四大關，而今日成交量 2730.17 億元。

今日權值股全面走弱，前十大權值股僅中華電收紅，電子股方面，台積電、鴻海、聯發科、台達電等小跌作收，不過聯電大跌 4.7%，

近日熱門電子股也漲多拉回修正，被動元件的國巨、華新科漲多重挫 6%，面板雙虎友達、群創與記憶體的華邦電、旺宏，蘋概相關的玉晶光、可成、臻鼎 - KY，以及代工廠緯創、和碩、廣達等，均有 2-4% 左右的跌幅。

金融族群則在國泰金跌 1.7%、富邦金跌 3% 下，同步走弱；傳產指標台塑四寶則以台塑化跌 1.6% 最多、近期強勢鋼鐵指標中鋼也修正 1.2%。

不過，航空雙雄今日續攻，華航收漲 6%、長榮航也漲 2.2%，另外，戶外運動概念題材再起，自行車雙雄巨大漲 2.9%，美利達也逆勢收紅，成衣大廠儒鴻、製鞋大廠寶成等都是今日逆勢上攻的指標。

法人指出，外資期貨未平倉轉負，引發市場觀望，預計明日結算震盪走勢將延續，短期將回測萬四以及月線支撐，此外，年底將至，外資放假、量能收斂，恐會使觀望的氛圍恐更加濃厚。