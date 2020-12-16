〈美股盤後〉蘋果強勢領軍 那指刷歷史新高

週二 (15 日) 新刺激談判有望達成協議、FDA 即將授權使用 Moderna 疫苗，華爾街樂觀情緒瀰漫。

原油、黃金上漲、美元疲軟，美債殖利率攀升，公用事業帶動大盤漲勢，四大指數齊揚逾 1%，蘋果漲勢猛烈，那指創歷史新高，道瓊漲逾 300 點，重回 3 萬點大關，創 11 月 24 日以來最強勁的一天。

美國眾議院議長佩洛西週二邀請國會主要領導人，包括參議院多數黨領袖麥康奈爾，參議院少數黨領袖舒默和眾議院少數黨領袖麥卡錫開會，以就刺激和支出計劃達成協議。

兩黨參眾議員週一公布規模 9080 億美元的折衷法案，其中一項方案規模為 7480 億美元，包含向小型企業失業者提供補助等，另一項規模 1600 億美元的分案則涉及使兩黨陷入嚴重分歧的條款，包含向州和地方政府提供援助，以及企業免責等。

週一美國選舉人團公布選票結果後，儘管美國總統川普仍不願承認敗選，共和黨籍參議院多數黨領袖麥康奈爾週二表態，祝賀拜登贏得總統大選，警告共和黨人不要否認拜登勝選。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 7321 萬例，死亡數突破 162 萬例，美國累計確診超過 1,659 萬例，累計死亡數超過 30.2 萬，新冠肺炎病毒變種在英國迅速傳播，

週二 (15 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 338.95 點，或 1.14%，收 30,200.50 點。

標普 500 指數上漲 46.51 點，或 1.28%，收 3,694.00 點。

那斯達克指數上漲 155.02 點，或 1.25%，收 12,595.06 點。

費城半導體指數上漲 38.54 點，或 1.41%，收 2,774.79 點。

焦點個股

科技五大天王以蘋果領軍大漲。蘋果 (AAPL-US) 大漲 5.01%；臉書 (FB-US) 上漲 0.50%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.50%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.26%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.033%。

道瓊成分股表現不俗。迪士尼 (DIS-US) 上漲 2.74%；旅行家 (TRV-US) 上漲 2.44%；Nike (NKE-US) 上漲 2.28%；開拓重工 (CAT-US) 上漲 2.07%。

費半成分股集體收紅。高通 (QCOM-US) 上漲 1.41%；AMD (AMD-US) 上漲 2.47%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.38%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.40%；美光 (MU-US) 上漲 2.26%。

台股 ADR 僅聯電收黑 。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.48%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.44%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.41%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.76%。

個股消息

中國科技巨頭百度 (BIDU-US) 正在考慮生產自己的電動汽車，並已與浙江吉利、廣汽汽車等汽車製造商洽談，百度 (BIDU-US) 暴漲 13.83% 至每股 185.50 美元。

蘋果 (AAPL-US) 5G 版本 iPhone 12 系列熱銷，該公司計畫在明年上半年的產量提升 30% 至 9600 萬支，激勵其股價週二大漲逾 5% 至每股 127.88 美元。

蘋果 5G 版 iPhone 12 系列熱銷 (圖片：蘋果)

美國食品藥物管理局 (FDA) 表示 Moderna 疫苗高效的，預料該公司最快 18 日將取得緊急授權。值得一提的是，FDA 官員建議在輝瑞與 Moderna 疫苗注射指南加註「貝爾氏麻痺」，但目前可用訊息不足以確定該疾病與疫苗因果關係。Moderna (MRNA-US) 下跌 5.06%、輝瑞 (PFE-US) 下跌 1.28%。

禮來公司 (LLY-US) 以 10 億美元收購 Prevail Therapeutics (PRVL-US)，擴大其在利潤豐厚的基因治療領域的業務，禮來週二上漲 6.04%、Prevail Therapeutics 一字暴漲 82.00%。

關鍵數據

紐約 Fed 12 月製造業指數報 4.9，預期 6.9，前值 6.3

美國 11 月工業產出月增率報 0.4%，預期 0.3%，前值自 1.1% 下調至 0.9%

華爾街分析

週二標普 500 公用事業指數取得 11 月初以來最大單日漲幅，羅素 2000 指數創新高。6 Meridian 的投資長 Andrew Mies 認為，資金行情偏向公用事業，整個股市的普遍上漲是一個健康的訊號。

Ally Invest 首席投資策略師 Lindsey Bell 說，新刺激措施仍然是市場關注焦點，因為它是通向大規模疫苗接種的必要橋樑，鑑於對經濟數據預期，市場希望早日達成協議。如果沒有達成協議，波動可能會加劇。

Opimas 執行長 Octavio Marenzi 認為：「我相信國會會想出辦法的。無論是共和黨還是共和黨，白宮都有興趣從中得到一些東西，現在，不管它是否真如預期的那樣大，還是更具象徵意義，我認為這真的不那麼重要。我認為這與心理學有關。」

Octavio Marenzi 強調：「更重要的是要密切關注聯準會以及他們正在做的事情，因為我認為這才是過去半年裡真正推動市場的因素，聯準會一直注入流動性。」

財富諮詢公司 Waddell and Associates 首席投資策略師 David Waddell 表示：「我們可能已經看到聖誕行情，所以，通常情況下，市場從現在開始加速到年底，他們可能會再次加速，但漲勢如此強勁，我不會感到驚訝。」