諾貝爾獎得主席勒：股市已高 但還不到脫手時刻

2013 年諾貝爾經濟學獎得主席勒 (Robert Shiller) 表示，股市投資人「害怕錯過」(FOMO)的情緒正在消退，美股價格已高，但還不到讓他看空的程度。

席勒周二接受 CNBC 訪問時說，FOMO 是帶動股市從 3 月 23 日低點反彈的主因，雖然這股情緒正在消退，巨大漲幅已是過去式，但他對股市看法還沒有轉空。

這位耶魯大學教授說，「股價已高，但還沒高到讓我不考慮投資股票的程度」，因為疫苗好消息大幅提振市場，經濟將步入轉捩點。「如果疫苗有效，我們將看到根本性的轉變，不只是心理上的轉折。」

對於疫後世界，席勒預測，就算防疫限制放寬或解除，仍有愈來愈多人接受並採取在家辦公模式；不過，他對餐廳用餐、外帶和開車需求是否繼續受到抑制持保留態度。

他認為，支撐今年科技股上漲動能的某些題材，將持續到 2021 年。

席勒提醒，「病毒造成的恐懼將延續至少一年」，他表示，疫苗不會帶來奇蹟，靠疫苗讓生活回歸正常的整體樂觀期許或許過於高昂。

但他說，這不會對股市造成太大壓力，股市已經脫離 3、4 月期間的極端情況，儘管這種史上少見的時刻，讓人更難以判斷股市未來的方向。