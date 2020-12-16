基金經理人現金水位降至4% 美銀：美股已觸發「賣出訊號」

美國銀行 (BofA) 最新調查顯示，華爾街出現過度繁榮的跡象，本月接受調查的基金經理人現金水位下降至 4%，是 2013 年 5 月以來首見。市場對通膨和財政政策進度緩慢的隱憂正在增加，已觸發美銀的「賣出訊號」。

美銀策略師 12 月調查 217 名美國的銀行證券基金經理人發現，基金投資人投資組合的平均現金水位下降至 4%，若以歷史數據來看，在現金水位如此低的一個月時間內，標普 500 指數的報酬率為 -3.2%。

基金經理人平均現金水位比例 (圖: BofA)

美銀表示，受到疫苗利多消息帶動，各基金經理正在購買疫情受災股，以期望疫苗有助於在 2021 年逐漸復甦，這些基金經理人也不斷搶購消費性類股、大宗商品和新興市場。

此外，淨 7 成基金經理人認為，目前全球經濟正處於早期循環階段，是 2010 年 1 月以來最高水準；而認為退的比例僅 12%，回落至 2009 與 2012 年水準。

基金經理人對整體市況非常樂觀，淨 51% 的基金經理人看多股市，達到 2018 年初以來最高，對沖基金的股市淨曝險也高達 51%，高於歷史平均的 43%。

Canaccord Genuity Group 首席市場策略師 Tony Dwyer 表示，目前全球經濟復甦仍非常強勁，不至於使市場大幅拋售，但目前這種極端樂觀的情緒仍可能會導致漲勢暫時停下腳步。

然而，美國銀行策略師 Michael Hartnett 表示觸及現金水位後將會開始轉空，建議投資者開始逆勢交易，例如現金為王、做多美元、放空股票以及新興市場。

展望未來，美銀調查顯示，淨 89% 的經理人預估 2021 年將實現強勁成長，有 87% 的經理人期望明年長期報酬將更高，創下歷史調查紀錄，經濟復甦走勢則有淨 34% 的經理人認為將呈現 W 型復甦，認為是 U 型復甦佔 29%， V 型則佔 26%。

至於疫苗問世後何時開始對經濟產生正面影響，淨 42% 的經理人表示 2021 年第二季，認為是第一季的有 28%，第三季的則有 19%。

小型股與價值股依舊是基金經理人持續看好的，美元則預期將持續下跌，有近 6 成的經理人表示新興市場將是明年表現最好的標的。

另外，淨 76% 的經理人認為明年殖利率將更加陡峭，此共識超過 2008 年金融海嘯、2013 年聯準會的減債恐慌 (taper tantrum)，以及 2016 年的美國總統大選。