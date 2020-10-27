諾貝爾獎得主席勒：投資人憂股市崩盤程度升至多年最高

諾貝爾獎經濟學獎得主、耶魯大學教授席勒 (Robert Shiller) 表示，新冠肺炎疫情和美國 11 月大選，將投資人憂心股市崩盤的程度推升到多年糕點，他敦促投資人應以謹慎態度投入股票市場，包括多元化投資和降低美股曝險。

席勒在紐約時報專欄中寫道：「新冠病毒疫情和 11 月大選，已經把股市崩盤的恐懼推升到多年高點。同時，股市仍處於非常高水準。這種不穩定的組合並不代表就會出現股災，但確實代表風險相對高。是時候當心了。」

席勒的論點依據好幾個股市信心指數，例如，他的「崩盤信心指數」(crash confidence index)，已經警鈴大作。席特詢問投資人，未來六個月上演類似 1929 年或 1987 年股災的機率有多高 (包括其他國家發生股災並蔓延至美國)，悲觀者的比率是該指數多年來數一數二低。

此外，席勒的「景氣循環調整後本益比」(CAPE) 正處於歷史上少見的高點，只有 1920 年大蕭條之前和網路泡沫爆發前的 CAPE 比現在高。CAPE 透過十年平均 EPS 比較不同時期的股市估值，以平抑景氣循環的短期股市波動。

席勒表示，儘管這些指標顯示市場承受龐大壓力，股市依然維持在接近歷史高點的水準，把股市估值推升到相當高水準，投資人就像站在十字路口。

他說，問題在於，過去的崩盤是否可能讓投資人心中產生風險意識，疫情再度升溫、選舉陷入混亂或暴力等事件，都可能撼動投資人的心。

美股周一 (26 日) 收盤重挫 650 點，創 9 月初以來最差表現，主因美國平均新增確診數創歷史新高，且美國國會在大選日前推出刺激方案的機會渺茫。