〈中研院GDP預測〉三大成長動能樂觀 估明年我GDP將達4.24%

中央研究院經濟研究所今 (16) 日發布台灣經濟情勢展望，預估今年經濟成長率 (GDP) 將達 2.71%，一口氣較 7 月的預測值 1.15% 上修 1.56 個百分點，更優於主計總處上月發布的最新預設值 2.54%；展望 2021 年，中研院對全球經濟復甦、國內消費和投資回復成長動能樂觀，預估全年 GDP 可達 4.24%，優於主計總處預估值 3.83%。

中研院經濟研究所研究員周雨田指出，儘管全球至今仍陷在嚴重的經濟衰退，不過最近的好消息是疫苗研發有成果，而我國疫情控制成功、經濟持續活絡，第三季 GDP 達 3.92%，因此，將今年 GDP 上修至 2.71%。

周雨田進一步表示，今年國內經濟表現呈現 K 型復甦，電子和傳產表現兩樣情，電子生產續增，但傳產因疫情影響接單，使生產萎縮。

展望 2021 年，周雨田認為，隨著疫苗研發已有進展，全球經濟復甦指日可期，我國對外貿易持續穩固擴張，加上國內消費與投資回復成長動能，明年有望保 4。

民間消費方面，因國外消費降幅仍大，中研院預估全年實質民間消費成長率 - 2.49%，明年隨著內需復甦加上低基期因素，預期民間消費成長率達 4.17%。

民間投資部分，中研院估今年成長 1.53%，而明年在資金回流、離岸風電擴建，以及都更與危老重建政策下，年增率將可達 4.01%；另外，考量政府延續公共建設投資，預期 2020 年、2021 年實質固定資本形成年增率分別為 3.86%、3.42%。

對外貿易部分，因疫情影響原物料需求，中研院估全年商品及服務的輸出和輸入成長率分別為 1.27%、-3.06%，明年在高資通產品發展、5G 新興科技應用，加上全球貿易需求回升下，全年輸出和輸入成長率再衝上 3.76%、3.05%。

物價方面，中研院估今年消費者物價指數年減 0.24%，但明年隨著疫情緩和，全年可望轉為正成長 1.33%。

勞動市場方面，同樣在疫情緩解，今明兩年失業率估為 3.86%、3.73%，周雨田說，國內就業市場恢復得不錯。