〈三大咖攻毫米波〉中華電攜台網通廠 打造首個全MIT智慧工廠

中華電 (2412-TW)、日月光 (3711-TW) 與高通今 (16) 日共同宣布，打造全台首座 5G mmWave 企業專網智慧工廠，中華電董事長謝繼茂強調，廠區展出的無人巡檢車、AR 遠端協作、科技教育館等三大項目，是導入自行開發的邊緣運算技術，加上台網通廠自製 5G 小基站，是全 MIT 的智慧工廠。

謝繼茂致詞表示，5G 頻譜在 28GHz 頻段上，擁有連續頻寬 600MHz，有助企業在 5G、人工智慧、大數據、資安、物聯網發展，此外，也能帶動產業發展，促進智慧工廠推廣。

謝繼茂指出，與日月光與高通合作打造的企業專網智慧工廠，是首個全使用台灣技術的廠區，其中，導入旗下研究院自行開發的邊緣運算技術，廠區佈建的 5G 小基站也是台灣網通廠製造，儘管技術根據國際標準進行開發，但中間整合一度遇上問題，經溝通後加上在地化技術順利解決，最終展現幾乎全台製的智慧工廠。

謝繼茂表示，中華電在台灣 5G 尚未正式落地前，已組成 5G 領航隊，從晶片、裝置到應用，加入許多創新團隊，此次智慧工廠正式啟用，也象徵台灣技術含量高，各領域團隊能結合合作，包括晶片、裝置、模組、應用、SI 系統整合，未來相關應用也能輸出海外。