〈蔣尚義回鍋中芯〉傳年薪逾1880萬元 還有年度激勵獎金

台積電 (2330-TW) 前營運長蔣尚義回鍋中芯國際，中芯國際 15 日召開臨時董事會後，宣布蔣尚義獲委任副董事長、第二類執行董事及戰略委員會成員，15 日起生效，任期至明年股東大會止，蔣尚義將獲得年度固定現金酬金 67 萬美元 (約合新台幣 1884 萬元) 及年度激勵獎金。

蔣尚義今年 74 歲，在半導體領域從業 45 年，1997 年進入台積電擔任研發副總經理，而後參與台積電從微米製程到 20 奈米、16 奈米 FinFET 等製程技術，2013 年退休時，除為台積電研究暨發展資深副總經理，也是台積電營運長。

蔣尚義退休後，於 2016 年 12 月加入中芯國際，擔任獨立非執行董事。2019 年 6 月時，中芯國際公告，蔣尚義因個人原因和其他工作承諾，將不再連任。不久後，蔣尚義便加入武漢弘芯擔任 CEO。

不過，號稱投資超過千億元的武漢弘芯，今年被曝廠房土建工程爛尾，傳出投資與設備無法及時到位等消息，蔣尚義則於 11 月 17 日通過律師發表聲明，表示已於 6 月辭去武漢弘芯的所有職務。

據中國科技媒體 DeepTech 旗下問芯 Voice 報導，蔣尚義日前受訪時表示，之所以選擇回到中國回鍋中芯，是因與中芯國際董事長周子學熟識，加上對半導體產業還有很強烈的熱情，非常熱衷先進封裝與小晶片 (Chiplet) 技術。

他並指出，相較於武漢弘芯，在中芯實現理想會較容易，強調自己是很單純的工程師，有權利追求理想與事業目標，特別是熱愛的技術。