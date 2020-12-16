〈三大咖攻毫米波〉強強聯手 打造全球首座5G毫米波智慧工廠

日月光投控 (3711-TW) 今 (16) 日在高雄廠 K23 廠，與中華電信 (2412-TW)、高通(QCOM-US) 攜手打造全球首座 5G mmWave 企業專網智慧工廠，執行長吳田玉指出，透過此次經驗累積，未來也不排除導入既有的 18 座智慧工廠。

吳田玉指出，此座智慧工廠為全球首座導入「台廠基地台」的 5G 企業專網，將三大應用導入高雄廠生產線，包含 AI+AGV 智慧無人搬運車、AR 遠端維護協作、綠科技教育館 AR 體驗環境、以 5G 創新應用發展環境的建構，展現未來智慧工廠及自動化可以涵蓋的範圍及複雜度，大幅加速智慧製造進程。

吳田玉預計，AR 遠端協作導入後，讓經常需要從遠端連上機台，進行機台診斷與維護與設備維修人員，可從中控室內，監控大數據回報資料，當監測出問題時，可立即與其他同仁遠端協作。

日月光投控指出，人員僅需戴上 5G+AR 的眼鏡，透過 AR 看著 SOP 共同遠端修復，展現智慧工廠運用 5G mmWave 高速率、低延遲兩大特點，並同步以大數據分析檢測產生的巨量高解析圖片，提高檢測精確度、良率與產能。

AI+AGV 智慧無人搬運車，除了搬運東西也能透過裝置攝影機、AI、大數據分析，達成巡檢功能，此次運用在機台警示及人員安全巡檢及偵測。

綠科技教育館 AR 體驗環境則是全台灣最大的 5G mmWave+AR 實驗場域，由全台最大的中水回收廠轉型的綠科技教育館，汲取工廠流放水，經淨化再回到製程利用，落實日月光對水資源減量、回收、再利用的原則，結合 5G mmWave 及 AR 技術，提供參訪人員更生動、創新的環教課程引導，推展水資源的共生理念。

吳田玉看好，5G 具有低時延、大頻寬、多連結的三大特性，可實現智慧製造、車聯網、遠距操控等高端技術，驅動產業創新升級，並帶動商機及發展自駕車、無人機、行動影音、智慧醫療等各種新應用，隨著 5G 布建完備，未來將滿足更多市場需求，帶來龐大商機，加速翻轉日常生活。

以企業端而言，5G 提供高速傳輸、及時回傳資料，符合移動裝置的需求，如導入工廠內的自動搬運系統，如自走車、天車等，藉由即時傳輸地貌引導、進行影像分析辨識，取代人員的搬運作業。