生達降血壓藥 獲2020藥物科技研究金質獎

衛福部、經濟部舉辦的藥物科技研究發展獎，屬於國家醫藥科技指標大獎，是製藥產業積極爭取的獎項，得獎名單出爐，生達製藥 (1720-TW) 降血壓藥品 Co-Midis Tablets 倍壓妥錠 80/5mg，榮獲今年製造技術類金質獎最高榮譽。

衛福部政務次長薛瑞元致詞表示，生技產業是政府的六大核心戰略產業之一，生技產業發展也關係到臺灣經濟是否能再創一次奇蹟。

「藥物科技研究發展獎」2001 年舉行第一屆後已樹立產業指標，歷屆得獎企業均有極佳表現，獎項分為藥品類、醫療器材類及製造技術類等三大領域，今年參賽產品打破歷年紀錄，共 55 件申請案，僅有 3 家公司脫穎而出，獲頒最高榮譽的金質獎，競爭格外激烈。

其中，「藥品類」金質獎從缺，「醫療器材類」金質獎取兩名，生達製藥降血壓藥品 Co-Midis Tablets 倍壓妥錠 80/5mg 獲選為「製造技術類」唯一金質獎，也是第 9 次上台領獎。

生達製藥成立於民國 53 年，是台灣知名學名藥廠，主力產品為三高慢性病藥品，去年上市的降血壓用藥 Co-Midis Tablets 倍壓妥錠 80/5mg 是台灣第一家上市的學名藥，迄今尚無新的競爭者出現。

該藥品的設計含有臨床常見的兩種降血壓處方成份，分別是 Telmisartan 與 Amlodipine，複方藥品的設計是目前降血壓用藥處方的潮流，方便醫師處方，協助患者方便服用、更有效的控制血壓，是臨床最新、使用最廣泛的降血壓藥品。

生達表示，此類藥品研發技術門檻高，由於該藥品特性容易吸濕潮解，影響藥物品質安定性，而生達投入 3 年多時間研發、領證，利用單層基質性複方釋放技術，將兩個主成份混合、打錠，形成單層錠，減少製程步驟，並通過 BE 臨床試驗證明療效品質，解決產品在台灣高溫潮溼海島型氣候，不會有吸濕的問題。

該藥品去年 5 月上市後，市場反應佳，已經獲得超過 1500 家醫療院所的採用，亦將陸續尋求海外龐大商機。