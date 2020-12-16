南韓11月出口物價連續第4個月下跌

根據南韓央行 (BOK) 在週三 (16 日) 公佈的最新數據顯示，由於南韓當地貨幣兌美元匯率持續走強，南韓的出口物價在 11 月呈現連續第四個月下跌，該國的進口物價也連續第五個月萎縮。

數據顯示，南韓 11 月份以韓元計價的出口物價指數較上個月下跌了 0.8%。南韓出口物價指數是繼 7 月份連續三個月上升後，在 8 月至 11 月份已經連續第四個月下跌。與去年同期相比，則該指數下跌了 4.9%，連續第 18 個月年增率下滑。

南韓央行也表示，在今年 11 月，韓元兌美元匯率上漲了 2.4%，此外，電子產品價格也呈現疲軟，都使得南韓 11 月進口物價連續第五個月下跌。同期，以韓元計算的進口價格指數則較上月下跌 0.3%。

出口是南韓的經濟成長重點，在今年新冠肺炎疫情爆發後受到嚴重打擊。不過，自 6 月份以來，隨著主要經濟體逐漸開始恢復商業活動並解除邊境封鎖，該國經濟衰退有所放緩。

南韓貿易協會 (KITA) 先前曾表示，由於受疫情衝擊的經濟將逐漸復甦，市場對晶片和 IT 產品的需求維持強勁，南韓出口有望在 2021 年實現 6% 的成長。

據南韓科學技術情報通信部 (Ministry of Science and ICT) 昨日公布的數據顯示，受惠於新冠肺炎疫情及相關防疫封鎖措施促使記憶體晶片和顯示產品需求強勁，南韓 11 月資訊通訊科技 (ICT) 出口較去年同期成長 15.8%，並且連續第 6 個月成長。