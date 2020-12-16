【群益期貨老爹觀點】關於台指遠近月價差擴大解讀 法人最關心的議題

台指的逆價差算是僅次於外資期貨淨部位轉空另一個備受市場關注的議題。

首先，先講解一下老爹邏輯：

逆價差擴大有幾種成因，最熟悉的就是「除息」造成的「正常」逆價差。 因投信 0050 反向規模很大，投信透過期貨複製 0050 反向 ETF，每個月空單要轉倉，投信的對手 "外資"，外資吃投信的豆腐，所以產生「常態性」逆價差。 平倉單造成竹的逆價差，正確的說是停損單造成的逆價差，若產生集體被停損的現象，會形成價格相互踩踏式的下跌，也容易形成逆價差，未平倉會因此減少。 新單造成的逆價差，正確的說是因對未來預期不佳，在期貨市場進行「期貨避險」的動作。 遠近月價差交易形成的逆價差，例如買近月空遠月，最近的行情就有這種味道。

其次，解讀一下最近的逆價差，或現象分析：

多頭行情，要發生多單停損造成的逆價差，可能性不高。 新單形成的逆價差，類似今年 2 月行情下跌之前，老爹就發現近月期貨與現貨逆價差「異常」擴大，對市場提出了警告，因為懷疑是有新空單 (或新的且大量的避免空單)，但這次的逆價差比較偏向是遠近月合約，所以暫先排除大量避險單進場的預期。 正常的除息價差，台股改為配息可「季季配」，台積電 12/17 日配息 2.5 元，預估影響點數約 21 點左右，目前遠近月價差高達 129 點，那就不是除息因素可以解釋的了。 我們朝遠近月價差交易的思維來看，可能是買近月賣遠月的交易形成的，根據過去的經驗，參考附圖 B、C 都有出現遠近月逆價差大幅擴大的現象，從結果論反推，B 與 C 的行情都是近月合約漲，次月合約出現 F 與 G 的向下修正走勢，符合買進空遠的邏輯。

期貨老爹粉絲團 (每日國際新聞重點整理)：期貨研究二十年經歷，著有《陷阱分析法》一書，同時也是第十屆金彝獎得主，人稱米奇的期貨老爹。

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