〈焦點股〉牛皮股大翻身 16檔鋼鐵概念股喜迎鋼市春燕

鋼鐵產業春燕報到，有牛皮股之稱的鋼鐵族群可算是苦盡甘來，擺脫疫情陰霾後，下半年營運「月來月旺」，由於國際鐵礦砂、煤礦等原物料價格持續飆漲，手中有料源就成為贏家，國內鋼市因此迎來近年最大的漲價潮，中鋼 (2002-TW)、東鋼 (2006-TW) 及豐興 (2015-TW) 等大廠均調漲報價，上中下游廠基本面轉佳，產業榮景可望一路旺到明年上半年。

漲價風潮這次吹到鋼鐵產業，中鋼 11 月繳出佳績，前 11 月成功轉盈，小賺 2.19 億元，日前開出明年 1 月及首季內銷盤價，七大項產品全面調漲，每公噸漲 1200-1500 元，平均調幅 6.1%，創 2017 年第 2 季以來的單季最大漲幅，董事長翁朝棟指出，看好明年上半年鋼市景氣續旺，希望能蓄積能量與延續漲價動能到第 2 季。

中鋼二號高爐今年因疫情關係，提前至 7 月停爐大修，第四爐代已順利完工，導入煉鐵智慧平台，透過 AI 智能化來降低生產成本，並有效降低溫室氣體的排放，開爐後剛好迎接市況向上的趨勢，將火力全開投產，中鋼預估，本季出貨量估增至 290 萬噸，明年第一季接單可望突破 300 萬公噸，上看 310 萬公噸。

中鋼集團旗下中鋼構 (2013-TW) 自 9 月起營收回復年增的態勢，第 4 季將是全年最旺的一季，累計前 11 月營收 119.97 億元，年減幅已收斂至 19%。中鋼構透露，目前訂單能見度明朗，已看到明年下半年，本業樂觀看待。中鋼另一家子公司中鴻 (2014-TW) 11 月合併營收 31.3 億元，年增 30.6%，累計前 11 月營收達 335.2 億元，年減 11.59%，隨著連續 6 個月調漲鋼價，下半年營運倒吃甘蔗。

東和鋼鐵董事長侯傑騰於法說會上透露，在台積電 (2330-TW) 及台商大舉回台擴廠帶動下，目前鋼筋、型鋼需求不錯，鋼構訂單更看到明年第三季，甚至與客戶已談到 2022 年第一季；至於越南廠，今年狀況好轉，雖然仍處虧損，但現金流已呈現平衡，力拚明年轉盈。

國際原物料行情熱，美日廢鋼雙雙大漲 16.7%，第四季進入營建傳統趕工旺季，需求強勁、加上廢鋼呈現上漲態勢，也加大下游業者回補庫存的力道，南部鋼筋廠甚至傳出報價不敷成本、全面封盤。豐興為反映成本墊高，宣布本週鋼筋每公噸大漲 700 元、型鋼最高漲 1000 元，各電爐廠也陸續跟進，包括海光 (2038-TW)、威致 (2028-TW) 等。

受惠全球汽車、家電及營建工程等需求強勁，加上台商今年積極回流設廠，下游均加緊補貨備料，包括鍍鋅烤漆鋼捲大廠燁輝 (2023-TW)、螺絲扣件廠春雨 (2012-TW) 及恒耀 (8349-TW)、製管廠大成鋼 (2027-TW)、新光鋼 (2031-TW)、盛餘 (2029-TW)、沛波 (6248-TW) 與恒耀 (8349-TW) 等，相關下游廠第 4 季業績逐漸轉旺。

此外，LME 期鎳價格已經漲到逾 1 年新高，市場預期，不鏽鋼龍頭廠燁聯 (9957-TW) 明年 1 月盤價可望調漲，並延續漲勢至明年首季，因此，預期允強 (2034-TW)、彰源 (2030-TW) 等下游業者將跟漲，增添第 4 季營運動能。

法人分析，鋼市出現近年來最大的全面漲價潮，各地搶料風潮不斷，中鋼、東鋼等都陸續接到中下游鋼廠要求增加供料，但產能無法滿足，需求又持續墊高，鋼價短期易漲難跌，不過，龍頭廠中鋼仍需加速改革轉型、改善體質，並提升國內整體鋼鐵產業的競爭力。