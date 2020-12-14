〈焦點股〉日本NEG跳電供給缺口更大 面板雙虎爆量大漲

面板報價第 4 季維持漲勢，包含電視、筆電、平板等全面上揚，加上日本玻璃基板大廠日本電氣硝子 (NEG) 近日驚傳停電，玻璃熔爐受損，預計第 1 季才會陸續復工，使得供給缺口擴大，缺料、漲價現象可望延續至明年第一季後，面板族群今 (14) 日股價應聲走高，其中，群創率先亮燈漲停，友達盤中也有 5% 的漲幅。

第四季面板需求續暢旺，包括 IC、玻璃基板及偏光片等都相當緊俏，其中又以 IC 最為吃緊，儘管玻璃基板的供給缺口不像 IC 那麼大，不過，NEG 高槻市玻璃工廠因停電導致玻璃熔爐受損，恐檢修 3、4 個月，影響 8.5 代以下的玻璃基板供貨，因此，法人認為，面板價格維持高檔的時間可能拉長至明年第 1 季後，但應不至於大漲。

群創大、中小尺寸面板出貨量維持高檔，11 月營收年增逾 2 成，攀上 260 億元大關，改寫今年單月次高紀錄，在面板供給持續吃緊下，今日股價爆量大漲，一度攻上漲停價 14.6 元，累計近 1 個月來，股價已狂漲約 35%。

友達 11 月營收 259.51 億元，年增 21.76%，同樣創今年次高，董事長彭双浪日前透露，疫情激發電視、電腦、筆電、顯示器需求，目前整體面板除了產能滿載、IC 依舊緊缺，新產能也來不及開出，導致供應短時間無法提升，訂單能見度已達明年上半年，將全力衝刺力拚今年轉盈。友達今日同樣受買盤青睞，早盤最高漲逾半根停板，來到 16 元。

中小尺寸面板廠彩晶同樣受惠報價回溫，加上車載、工控需求回溫，11 月營收衝上 23.93 億元，年增 62.97%，為近三年新高。凌巨 11 月營收 7.24 億元，年增 1.58%。彩晶、凌巨今日股價同步走高，盤中大漲逾 3%。

此外，上游偏光板廠明基材、誠美材也指出，第 4 季產能均近滿載、供需維持健康水準，目前訂單看到明年首季，部分可看到明年上半年，將持續聚焦高毛利產品，營運逐月成長態勢不變。明基材 11 月營收 13.46 億元，年增 22.14%；誠美材 11 月營收 9.06 億元，年增 30.25%。兩檔個股今日股價同樣表現不俗，明基材漲逾 3%，誠美材翻紅上漲約 2%。