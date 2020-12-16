歐盟主席稱脫歐貿易談判取得進展 英鎊兌美元衝2年新高

歐盟委員會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 表示，雙方在脫歐談判已取得更多進展，消息刺激英鎊匯率短線走高，英鎊兌美元週三 (16 日) 衝破 1.35 美元關卡，寫下 2 年新高。

馮德萊恩指出，目前和英國在多數議題談判上已有所斬獲，包含治理相關問題，但仍有兩項問題懸而未決，即公平競爭環境和漁業權，尤其是後者，接下來日子將會是關鍵。

「在國家援助方面，我們在共同原則、國內執法保障以及必要時自主補救情況的可能性取得進展，至於標準上，我們已同意以「不倒退原則」(non-regression) 來確保共同勞動、社會及環境標準不會遭受損害。」馮德萊恩稱道。

她認為針對漁業方面的討論依舊相當困難，甚至有時候會覺得無法解決。

馮德萊恩稱：「就目前情況而言，我無法告訴你是否會達成協議，但可以確定的是，現在有條路徑能夠通往達成協議，這條路可能很狹窄，但它確實存在。」

上述言論發表後，英鎊兌美元匯率短線上漲 0.4％，為 2018 年 5 月以來首度升破 1.35 美元關卡，歐元兌美元匯率也上漲 0.45％，為 2018 年 4 月以來首度突破 1.22 美元。

英鎊兌美元走勢 (圖：鉅亨網)

繼英國首相強生 (Boris Johnson) 和馮德萊恩週日 (13 日) 表示將再延長脫歐貿易談判後，目前雙方尚未立下新的談判期限，無論最終是否達成貿易協議，英國將在 12 月 31 日結束談判過渡期後正式脫離歐盟。