一文掌握Fed重點決策：購債不變、聯手葉倫、上修預測、超級鴿派

週三 (16 日) 聯準會 (Fed) 結束 12 月利率決策會議，宣布利率政策按兵不動，維持基準利率 0% 至 0.25% 區間不變，提高 GDP 預測，但沒有做出任何購債調整。

聯準會最新利率聲明與主席鮑爾記者會重點摘錄如下：

鮑爾承諾，將繼續使用各種工具，直到 Fed 成員們對美國經濟完全復甦抱持信心 (圖片：AFP)

重點一：接近零利率不變

隨著疫苗的推出，接近零利率將持續到 2023 年。鮑爾承諾，將繼續使用各種工具，直到 Fed 成員們對美國經濟完全復甦抱持信心。

FOMC 官員的預測利率點狀圖 (圖片：Fed)

重點二：資產購買無調整

外界認為，Fed 可能會調整債券購買計劃，以增加 10 年期和 30 年期的購買量，理論上壓低長期利率。然而，Fed 資產購買並無調整，並未持有期限更長的債券，債券購買狀況將像整個 2020 年一般進行。

Fed 稱，每月持續購買大約 800 億美元的美債，以及 400 億美元的機構債和抵押貸款支持證券，直到朝著實現物價穩定和充分就業目標取得「實質性進一步進展。」

重點三：疫情挑戰！未來幾個月是關鍵

FOMC 一致認為「經濟活動和就業繼續復甦，但仍遠低於年初的水平，經濟發展道路將很大程度上取決於新冠病毒的傳播方式。」

鮑爾稱，家庭用品支出已經恢復，但服務支出仍然較低，美國恢復速度比預期快，未來幾個月可能很有挑戰性，經濟前景非常不確定，而這取決於疫情。目前評估疫苗推出的時間和範圍仍然很困難。

重點四：上修經濟數據預測

鮑爾稱，與 9 月份相比，聯準會看到下行風險的成員更少。

國內生產總值 (GDP)：2020 年萎縮 2.4% (原：萎縮 3.7%)；2021 年增長 4.2%

失業率：2020 年 6.7% (原：7.6%)，2021 年為 5.0% (原：5.5%)，2022 年為 4.2%

PCE 通膨率：2020 年 1.2%，2021 年為 1.8% (原：1.7%)，2022 年為 1.9%

長期聯邦基金利率：2.5%，與先前預測的 2.5% 相同

國內生產總值 (GDP) 預測值 (圖片：Fed)

重點五：政策前瞻指引以結果為基礎

主席鮑爾稱，如果經濟放緩，聯準會將加大資產負債表擴張力度，並實施整體寬鬆貨幣政策。

鮑爾解釋：「我們的前瞻指引是以結果為基礎的，與實現就業和通膨目標的進展密切相關。因此，若朝著我們目標進度緩慢，前瞻指導將透過降低聯邦基準利率預期路徑和提高資產負債表預期路徑來擴大寬鬆政策。」

重點六：工具變化

Fed 延長針對海外美元流動性的流動性換匯措施 (Liquidity swap lines) 和美債臨時回購措施 (FIMA)，期限從 2021 年 3 月 31 日延至 2021 年 9 月，以確保全球美元供應和美債市場的平穩運行。

Fed 提到，這些工具的進一步展延將作為一個重要流動性支撐，有助於維持改善近期全球美元融資市場。

重點七：聯手葉倫

當選總統拜登日前提名聯準會 (Fed) 前主席葉倫 (Janet Yellen) 擔任財政部長。

鮑爾稱，他已與葉倫進行對談，恭賀她被提名財長 (圖片：AFP)

鮑爾稱，他已親自祝賀葉倫被提名財長，若經參議院確認，他將與葉倫密切合作，協調繼續實施紓困計畫，在此之前，他不會和葉倫討論政策。

重點八：考慮低利率 股市高估值沒什麼大不了

目前美股標普指數較三月底點暴漲 65%， 標普 500 本益比超過 22 倍，遠高 10 年均值 (15.6 倍) ，但 10 年期美債殖利率卻仍處於 0.92% 歷史低檔。

鮑爾稱，不可否認，股市估值過高，但考量 10 年期美債殖利率低於歷史水準的情況，股票溢價確實是承擔股票風險所獲得的回報，高估值可能不那麼重要，沒有太多危險訊號。

鮑爾也提到，整體金融穩定局勢有些複雜，這情況好壞參半，低利率壓低了借貸成本，否則企業將會遭遇麻煩，但這也讓經濟更容易承受沉重債務負擔。

華爾街分析：

Bleakley Advisory Group 執行長 Peter Boockvar 稱，對於市場而言，Fed 這次利率會議，很大程度上是啥都沒變 (non-event)，因為聯準會並未像許多投資者希望的那樣調整其債券購買計劃。

Peter Boockvar 提到，聯準會繼續以非同尋常的速度前進，並表示目前 1200 億美元的運行速度不會限制他們最終能做什麼。

Pantheon Macroeconomics 首席經濟學家 Ian Shepherdson 提到，沒有人提及近即時資料的惡化，這讓我們感到驚訝，我們感謝開始接種疫苗使 2021 年的前景更加光明，但在短期內，經濟需要所有可能得到的說明。

Evercore ISI 策略師 Dennis DeBusschere 指出，對於長利率和美元而言，最重要的是美國經濟正常化的速度，聯準會目前的立場是超級鴿派，或在法律上盡可能寬鬆。