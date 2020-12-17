德州聯手9州對谷歌發起反壟斷訴訟 路透：還有30州聯合訴訟

德州檢察長 Ken Paxton 週三 (16 日) 表示，已聯合其他 9 個州谷對谷歌 (GOOGL-US) 提起訴訟，指控谷歌在經營網路廣告業務方面違反反托辣斯法，尋求分拆和罰款。路透社 (Reuters) 報導，谷歌除了遭美國司法部和德州為首檢察長提告，週四還將面臨另外多達 30 州的聯合訴訟。

根據訴訟，Google 被指控和臉書聯手，在已經佔據主導性地位的網路廣告業務進一步鞏固自身地位，要求 Google 賠償和分拆。

這是美國主管機關對 Google 提起的第二起重大訴訟，也是聯邦和州層級對所謂「Big Tech」一連串訴訟的第四起。

Paxton 週三表示，谷歌有效地消除競爭，壟斷網路廣告業務市場，這番話似乎暗指 2007 年谷歌對 DoubleClick 的收購案。

Paxton 說：「如果說自由市場是一場棒球比賽，那麼球場上的投手、打擊跟裁判都是谷歌的人。」

儘管截至目前尚未正式發布完整的訴訟案，但一份公開文件顯示，德州將與 9 個共同州列為原告，其中包含阿肯色、愛達荷、印第安納、肯塔基、密西西比、密蘇里、北達科他、南達科他，以及猶他州。

Google 表示德州發起的官司「沒有根據」，臉書尚未回應。

除了德州發起的聯合訴訟案，據路透社週三引述知情人士報導，谷歌預計週四 (17 日) 面臨另一起由跨黨派檢察長發起的反托拉斯訴訟，預估將超過 30 州加入提告行列。

該訴訟將指控谷歌偏愛自己旗下產品，而不是在搜尋引擎中提供中立的結果，這不利於諸如 YouTube 之類子公司的競爭對手。

Politico 週二 (15 日) 也報導，預計週四的訴訟案重點將針對谷歌的搜尋引擎服務，聚焦谷歌如何藉由不斷變化與設計使競爭對手處於不利地位。

美國司法部 (DOJ) 已對谷歌提起反壟斷訴訟，指控谷歌透過掌握主要搜尋引擎管道—如控制安卓與 iOS 系統的搜尋引擎—排除其他競爭對手，並藉此非法維持搜尋引擎服務的壟斷地位，當時德州以及其他十州檢察長也參加這項司法部的訴訟。

反托拉斯訴訟消息傳出後谷歌股價並未出現太大變動，週三谷歌微幅下跌 0.22%，以 1757.19 美元作收，盤後下跌 0.2% ，截至截稿前 7 時許報 1753.68 美元。