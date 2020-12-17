【富蘭克林】疫苗提振投資信心，經理人減現金加股票、青睞新興市場

新冠肺炎疫苗進展強化市場對於經濟復甦的樂觀預期，依據彭博資訊援引 12 月份美銀美林經理人調查顯示，42% 的經理人預期疫苗接種後，將在 2021 年第二季開始提振經濟成長，淨 85% 的經理人預期全球企業獲利在未來 12 個月將會改善，為 2002 年以來最為看好水準，因此經理人對於股票、大宗商品等風險性資產的看漲程度來到 2011 年 2 月以來最高水準，股市的配置比重淨加碼幅度持平於 11 月的 43%、處於 2018 年 1 月以來最高水準，現金持有比重由 4.1% 進一步下滑至 4.0%，與今年初二月份水準相同，為 2013 年以來最低水準。

美銀美林評估，現金水位下降與樂觀的成長前景顯示，投資人預期現階段所處經濟復甦早期階段，將類似於金融海嘯與網通泡沫後的情況，但現金水位下降也觸發美銀美林對於股市給予賣出訊號。

區域股市部分，新興市場仍為本次調查最受青睞區域，加碼新興市場股票的經理人擴大 19 個百分點至淨 55%，2010 年以來最高水準，加碼歐元區股票的經理人上揚 7 個百分點至淨 25%，加碼美國股票的經理人則下滑 8 個百分點至淨 15%，市場風格部分，預計價值股表現將超過成長股的比例淨值為 31%，為 2014 年以來新高水準，不過作多科技股仍為目前最為擁擠交易，其次為作空美元與作多比特幣。

依據彭博資訊，12 月份美銀美林經理人調查於 12/4~12/10 進行，針對管理 5340 億美元資產的基金經理人進行調查。

富蘭克林證券投顧表示，疫苗引發的市場樂觀情緒推升全球金融資產評價顯著提升，仍須留意漲多獲利了結賣壓，然而，隨著新冠肺炎疫苗開始進行接種並逐步普及，疫情緩解使得防疫限制措施可望鬆綁，預期全球經濟將持續復甦，包含聯準會在內的全球央行仍將維持寬鬆政策環境，有助全球風險性資產多頭續揚，建議投資人仍可維持樂觀態度但應保有風險意識，可採取股債兼備同時涵蓋美股與新興市場的多元策略，迎向疫苗普及後經濟復甦帶動的投資契機。

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人伽坦．賽加爾表示，即便部分國家新冠肺炎疫情嚴峻，然而現階段經濟封鎖嚴重程度明顯不及年初狀況，有助降低對於整體經濟情勢的衝擊，加以疫苗接種逐步普及、來自成熟國家的外部需求回升、商品價格上漲、新興市場寬鬆政策開始發酵等因素支撐，評估 2021 年新興市場經濟有望見到強勁反彈，且美元走勢偏弱與低利率寬鬆政策環境可望延續，新興股市未來一年表現應可期待，看好循環性產業表現將優於防禦性產業以及數位經濟的結構性主題，目前佈局側重題材較為豐沛的中國、南韓等東北亞股市，以及具備疫苗受惠概念的印度市場。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭 ‧ 包爾表示，後續疫情仍是影響美國經濟復甦的最大因素，新冠疫情對美國經濟衝擊的最壞時期在今年第二季已過去，目前就業情況和企業獲利逐漸改善，預估 2021 年經濟有望加速復甦，儘管將是不均衡的。在低利率、低通膨及溫和成長的經濟環境中，看好未來年美股表現，預期成長股將持續引領市場，尤其是數位轉型、金融科技、電子支付、醫療創新、雲端運算、5G 發展等次產業。

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) 經理人莫海迪．柯弗表示，伊斯蘭債獨特之處在於其產品設計須符合嚴謹的伊斯蘭教律，因此就需求面有龐大的伊斯蘭金融機構或伊斯蘭教投資人提供穩固支撐；另就供給面，南亞和波灣政府為提升於伊斯蘭金融中心的地位，提供規律又高品質的債券供給。例如，今年當全球不論投資級或高收益級的企業或政府大舉發債，創下紀錄以來最高的年度發債量，伊斯蘭債的發債卻仍持穩於自己的節奏，維持與去年相當水準，供給和需求結構比其他擁擠的傳統債市更健康。

投資中國比重指掛牌於大陸及香港地區中國企業之投資比重，依規定境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，本基金投資前述有價證券總金額不得超過本基金淨資產價值之 20%，另投資香港地區紅籌股及 H 股並無限制。本基金並非完全投資於大陸地區之有價證券，投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。

基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。

新興市場基金警語：新興市場股票型基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。

基金過去績效不代表未來績效之保證。<本文提及之經濟走勢不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書>

本公司所提供之資訊，僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，須自行承擔結果。本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用 (含分銷費用) 已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站 (http://www.fundclear.com.tw) 下載，或逕向本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。