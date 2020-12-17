【Wen姐筆記】耶誕長假前外資大買292億元認錯 仍有1黃燈警訊

12 月台指期昨日結算，外資大舉買超 292 億元，今日將除息 2.5 元的台積電，外資也卡位買超 7959 張，短多不僅搶回控盤權，也助攻台股一舉收復 14300 點，以 14304.46 點作收，成交值縮至 2524.63 億元。外資回頭大買，下一步準備軋空? 不過還有一個黃燈警訊! 外資在台指期新倉仍為淨空單仍達 3645 口。今日市場將聚焦台積電能否順利填息。關鍵點位為 14256、14282 與 14333 點。

多方如採取急攻策略，必須站穩 14256 點之上，14300 關卡兩端哨站為 14282 與 14311 點，如多方氣勢強，闖過 14333 點之後，多頭目標將是挑戰新高! 後續重要關鍵點位為 14366 點與 14400 點城池，14400 點兩端哨站為 14385 與 14423 點，站穩後將往 14453 與 14500 點城池射門。14500 點兩端哨站為 14488 與 14520 點。

但如 14256 點未能守穩，短多控盤需提防掉球，如再回測 14200 點城池，兩端哨站為 14176 與 14216 點，需提防昨日大長紅只是外資套利操作。14155 為 14000 點關前最重要灘頭堡，如棄守需留意回測 14100 點，兩端哨站為 14080 與 14122 點，14049 點可視為月線攻防前哨站關卡，棄守需提防空方力道加重。

至 2020 年底，台股只剩下 10 個交易日，不過對大部分的外資來說，只要再撐 5 個交易日，就準備放耶誕新年長假了! 每當外資放假時，或外資交易量開始降溫，內資往往趁機取而代之，因此年底前最後的集團作帳與法人作帳行情，仍由內資主控!

台股在技術面部分，短多重新搶回控盤權，只要 14256 點守穩，短多控盤不掉球，指數將有機會續航，空方很難討到便宜。而選股與操作，獲得法人力挺，加上具有集團股色彩的個股，只要高檔未見爆量，慎選技術面進場位置，仍有機會搭上今年底作帳行情末班車! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)