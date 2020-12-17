聯電孤「漲」難鳴 台股翻黑跌45點收14258點 驚險守住短均

台積電今 (17) 日開盤順利填息，帶動台股開高，隨著獲利了結賣壓出籠，電子、金融權值股普遍翻黑，儘管聯電強勢上漲，IC 設計及雙 D 族群獲買盤力挺，但終場加權指數仍下跌 45.53 點或 0.32%，收在 14258.93 點，守住 5 日線與 10 日線支撐，成交值僅 2277.09 億元。

台積電今日除息 2.5 元，除息參考價為 510 元，一開盤即買盤湧入押寶，上演秒填息，不過，盤中賣壓湧現後，股價一路在平盤下整理，終場收 508 元，跌 0.4%；聯電持續受到資金追捧，漲幅擴大至 2% 以上，以 46.05 元作收；不過，台塑、大立光、鴻海、中信金、廣達、和泰車等權值股均震盪走跌。

半導體產品漲價潮持續發酵，記憶體控制晶片明年第 1 季可能調漲 15%-20%，群聯證實第 4 季已陸續漲價，最高達 20%，今日股價受激勵一度大漲逾 4%，但終場漲幅收斂至近 1%，鈺創、旺宏、力成及威剛等也都在盤面上表現。

日本電氣硝子 (NEG) 玻璃工廠停電風波，使得面板供貨更加吃緊，明年第一季報價有望進一步上漲，面板雙虎因此獲外資看好調高目標價，友達、群創均漲近 2%，彩晶與凌巨也維持上漲走勢，偏光板雙雄明基材、誠美材同樣表現亮眼。

此外，IC 設計族群仍吸引資金進駐，其中，聯發科擬取得亞信 2 成股權，伺機搶攻工業乙太網路市場，激勵亞信股價亮燈漲停，此外，偉詮電、威盛同步攻上漲停，瑞昱、聯詠、敦泰、系微、立積等也有 2-5% 的漲幅。