台積電釋疑砍單疑慮 開盤秒填息

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (17) 日除息 2.5 元，除息參考價為 510 元，在董事長劉德音公開強調未被砍單後，市場信心大增，買盤湧入押寶，台積電開盤秒填息，最高站上 515 元。

對於日前外資出具報告指出，台積電遭到蘋果砍單，及半導體產業超額、重複下單等情況。劉德音指出，重複下單的定義，完全是看什麼是正常的存貨來決定，但在地緣政治、貿易制裁下，許多廠商對正常存貨定義有新的層次，不能用過去看法來下定論，現階段市況正常、供應鏈也正常。

劉德音強調，台積電內部並未看到砍單情況，到明年上半年看起來都很好，且表現將優於過往季節性水準，不只台積電不擔心明年營運，也希望大家不要擔心。

此外，據外媒報導，由於今年新推出的 5G 版本 iPhone 12 系列熱銷，蘋果計畫明年上半年提升 iPhone 產量，較今年同期成長 30% 至 9600 萬支，也與劉德音對明年上半年釋出的樂觀展望不謀而合。

儘管台積電今日除息參考價為 510 元，為歷年來最高，但在劉德音公開強調未被砍單，並針對庫存議題釋疑、打臉外資後，市場參與除息信心大增，外資昨 (16) 日也終止連五賣，買超逾 7900 張，押寶填息行情。