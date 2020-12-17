網路頻寬需求倍增 中華電規劃再建3條國際海纜

中華電 (2412-TW) 建置國內外海纜時間近 50 年，國際電信分公司副總陳錦洲表示，目前已在全球建置 27 條海纜，隨著網路頻寬需求每年以倍數成長，加上台灣成為國際重要樞紐，規劃未來 3 年再建置 3 條國際海纜。

中華電在全球建置 27 條海纜，其中 12 條是台灣聯外海纜，且在全球共有 57 個節點，包括美國、日本、香港、越南、印尼、新加坡等，整體容量超過 20TB。

國際海纜方面，陳錦洲指出，由於建置 1 條國際海纜投資金額達百億元，加上現今單條海纜容量超過 100TB，因此目前主要都是各國代表企業成立聯盟，聯盟除可共同建置海纜，也能分攤風險。

陳錦洲說，中華電規劃，未來 3 年約投資百億元再建置 3 條海纜，其中一條為東南亞日本二號海纜 (SJC2)，原預計明年可完工，但受到疫情影響、韓國日前發生海上火燒船等事件影響，工程時程被迫遞延。

另外，Google(GOOGL-US) 與 Facebook(FB-US) 因美國政府不同意兩家業者建置美國與香港的跨太平洋海底電纜建設計畫，因此轉向改連台灣、菲律賓，外界認為，中華電也是供應鏈成員之一，將可共同參與，對此，陳錦洲回應，任何國際海纜合作計畫都將積極爭取。

台灣海纜方面，陳錦洲表示，相較國際海纜，台灣海纜在沒有其他國家企業支援下，成本建置較高，目前主要是連結台灣到金門、澎湖、馬祖等，訊號傳輸可分海纜、微波及衛星，其中海纜傳輸容量最大可達 TB 等級，衛星最小為 GB，僅提供通話功能。