日本政府將調降今年GDP展望 上修2021年至4%水準

根據《日本經濟新聞》週四 (17 日) 報導，日本政府打算將 2021 年度的實質 GDP 成長率展望調升到 4% ，較 7 月公布的 3.4% 上修，在 2020 年成長率方面，因為疫情再度擴大而向下修正，從原本預估的 - 4.5% 調降至 - 5% 以下。

GDP 展望的調整，近期內就會獲得日本內閣同意。日本政府在每年年底，會明確公布隔年經濟展望，在作為預算編列前提的稅收方面，也會進行估算。

2020 年受肺炎疫情干擾，日本經濟出現停滯現象，也出現二次戰後最糟的負成長率，2021 年則有東京奧運、帕奧預定舉行，預估會有 1990 年度以來的高成長率。

日本經濟研究所 (Japan Center for Economic Research，JCER) 15 日表示，在整理出 35 位民間經濟學家的預測平均後，2020 年度報 - 5.37%，2021 年度報 3.42%。另外，經濟合作暨發展組織 (OECD) 1 日公布經濟展望，預測日本經濟在 2020 年報 - 5.3%、在 2021 年報 2.3%。

日本政府認為，該國實質 GDP 將被拉高 3.6% 左右，推估當中有 2.5% 左右，會在 2021 年度顯現效果。

日本經濟再生大臣西村康稔曾明確表示「為讓經濟在 2021 年度第四季 (2022 年 1 至 3 月) 恢復到疫情前水準，會全力以赴。」日本政府為達成這個目標，也訂下這樣的經濟展望。

當前日本國內外疫情再起，日本當地的個人消費，以住宿、餐飲服務為主，也開始出現衰退。日前日本政府宣布在年底年初，觀光振興的「Go To Travel」政策在全國同步喊停。而隨著疫情發展，日本經濟的復甦發展也可能不會照著預期來走。