南韓央行上修今、明年GDP成長預測 利率不變

儘管疫情反撲，南韓央行周四 (26 日) 仍維持利率不變，並且略為調升今、明兩年經濟成長預測。

根據央行最新經濟成長預測，今年國內生產毛額 (GDP) 將萎縮 1.1%，收縮幅度小於先前預測的 1.3%，明年 GDP 將成長 3%，高於原本預估的成長 2.8%。

在財政和貨幣支持下，南韓第 3 季 GDP 恢復成長。初步數據顯示 11 月貿易回溫，工業生產也交出七個月來最猛的年增幅。

但是韓國正面臨第三波疫情的威脅，當局本周將首都圈防疫等級提升到 1.5，收緊社交距離規範。

南韓央行維持基準利率在 0.5% 歷史低谷，符合分析師預期。

韓元是本季升幅最大的亞洲貨幣，反映南韓和中國經濟數據好轉，且外資持續投入南韓股市。韓元上周曾升抵 1103.90 韓元兌 1 美元，是 2018 年 6 月來最高，目前水準已經超過出口商向官方宣稱損益兩平的門檻。

事實上，央行在 10 月會議紀錄中警告家庭負債是重大風險，意味著進一步寬鬆的空間有限。

在此同時，儘管經濟有起色，就業市場仍欲振乏力，每個月仍流失數萬個工作岡位，部分議員提議修改央行法案，將就業穩定列為新的職責。

摩根大通經濟學家 Park Seok-gil 說，南韓央行不太可能進一步降息，現在是讓先前降息發酵，等待資金流入經濟的時候；央行對金融失衡有所疑慮，並預料通膨將逐步攀升，因此現階段政策會保持穩定。

南韓央行總裁李柱烈稍晚將舉行虛擬記者會，投資人將關切央行如何回應新增就業職責，以及對韓元升值的看法。