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遭美列匯率操縱國  瑞士駁阻升、越南願與美合作

鉅亨網編譯余曉惠
遭美列匯率操縱國  瑞士駁阻升、越南願與美合作 (圖:AFP)
遭美列匯率操縱國  瑞士駁阻升、越南願與美合作 (圖:AFP)
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美國財政部公布延宕已久的匯率報告，將越南、瑞士列入匯率操縱國，並將台灣、泰國和印度新納入觀察名單。越南央行周四 (17 日) 重申並未藉由匯率取得不公平競爭優勢，表示願與美國合作，瑞士央行 (SNB) 也反駁干預瑞郎，願和美國展開雙邊對話。

路透報導，一名財政部官員表示，並未向拜登過渡團隊報告情況。已獲拜登提名為下一任財長的葉倫，可能在 2021 年 4 月發布她任內首份匯率報告時調整結果。

SEB 新興市場首席策略師 Per Hammered 表示，財政部此舉，等於在拜登接任美國總統之前加重他的壓力。

美國財政部這份外匯政策半年報原定 4 月公布，受疫情影響直到現在才提交給國會。美國界定匯率操縱國的條件有三，符合兩項列入觀察名單：

  1. 該經濟體對美國貿易順差超過 200 億美元
  2. 經常帳順差占 GDP 比率超過 2%
  3. 至少六個月的單邊干預匯率，且淨買匯金額超過 GDP 的 2%

越南和瑞士央行雙雙反駁美國財政部的指控。越南央行周四透過聲明，重申並未透過匯率在國際貿易創造不公平的競爭優勢，並表示願和美國合作，以確保貿易關係和諧、公平。

越南盾周四持平，盤中報 23,127 盾兌 1 美元。越南大盤 VN 指數下挫 1%，料寫下一個月來最大跌幅。

瑞士央行反駁美國指控，並表示貨幣政策將保持不變，而且「仍願意更強力干預外匯市場。」

瑞士央行表示，願意和美國對話，該央行透過聲明說：「瑞士相信美國財政部將仔細分析瑞士的情況，考量瑞士經濟的特殊之處。」

美國將瑞士列為匯率操縱國的消息，一度推升瑞郎兌美元。外匯策略師表示，列入匯率操縱國可能讓瑞士央行更難出手阻升瑞郎。

瑞郎變動不大，周四盤中報 0.8845 瑞郎兌 1 美元，小貶 0.11%。

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