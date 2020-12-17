〈每日外資外匯觀點〉美元指數下探88看似遙遠 其實已經不遠了

美國聯準會發出鴿派言論，將聯邦基金利率目標區間維持在 0-0.25%， FOMC 12 月點陣圖顯示，聯準會將維持利率在目前水準直至 2023 年年底，與 9 月一致。此外美國國會正抓緊時間趕在周末前敲定紓困法案，使得美元承受更大壓力，周四亞洲盤交易時間美元指數一度跌破 90 整數大關。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

聯準會並在會後聲明中表示，將持續每月購買至少 1200 億美元債券，直至實現充分就業和物價穩定目標取得實質性進展。此舉更新了關於購債操作將持續多長時間的正式指引，形同為 9 月時的承諾做出補充，為升息設定更高的門檻。

道富銀行東京分行經理 Bart Wakabayashi 表示，美元全面走跌，先前美元指數的支撐 91 現在已成上檔壓力，可能回探三年低點 88.251，甚至進一步跌到 88，儘管目前離 88 還很遠，但很可能成真。

加拿大帝國商業銀行預期美國聯準會將在 2021 年初延長加權平均購買期限 (WAM)，同時減少總體購買量，隨之而來的是提高對 2020-2022 年的 GDP 預測，失業率將下降，但到 2023 年底，利率仍然保持不變，證明了疫苗的進展並沒有改變他們的觀點。

高盛提醒，FOMC 的陣圖顯示成員對升息的預期並未提前，導致短期利率走高的可能性大失，降低了激勵美元上漲的動力。

在聯準會決議公布後，市場焦點再度轉向美國財政刺激談判。National Securities 首席市場策略師 Art Hogan 表示，市場仍在權衡疫苗和疫情相關消息，目前維持股市的潛在利多是刺激計劃談判走出僵局的可能性，倘若本周沒有達成協議，市場動盪可能加劇。”

三菱日聯研究部表示，英國脫歐貿易協議的可能性顯著上升，對於 LPF 問題的突破方案已經找到，達成協議可能就在今明兩天，英鎊兌美元的上漲空間可能在 2% 左右，目標價位於 1.38。