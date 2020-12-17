〈央行理監事會〉台幣守28元關卡？楊金龍：影響金融穩定央行會調節

台灣央行今 (17) 日召開第四季理監事會議，對於各界高度關注匯率是否恐衝破 28 元整數大關，央行總裁楊金龍回應，因市場預期心理大，不對匯率做預測來影響不特定的大眾，並再次強調，尊重供需原則、不會藉由匯率取得不當競爭力，但一旦影響金融穩定時，「央行當然要調節」。

楊金龍說，疫情讓 QE 變數更大，導致美國等主要國家貨幣政策寬鬆，財政政策也下得越來越重，隨著美歐日央行大規模購債，且擴張性財政政策規模是史上首見，寬鬆態勢可說是史無前例。

在此情況下，資金匯入金額非常龐大，台灣是小型開放經濟體，外匯市場短期內難以承受，會水花四濺，楊金龍強調，央行所做調節是從外匯市場的穩定來看，不會藉此取得不當競爭力。

匯率兩面刃 楊金龍再次呼籲中小企業應避險

楊金龍也透露，在今日的理監事會議中，有多位委員談到新台幣匯率對傳產業、電子業者的影響，二者呈現兩極化，因大部分傳產業者屬中小企業，多位委員建議匯率應多多考量傳產業困境，並建議中小企業應避險；不過，也有部分理事認為，匯率是兩面刃，傾向由市場供需決定。

至於遭美國列入匯率操縱國觀察名單，楊金龍再次說明，此結果與過去幾次公開說明的狀況差不多，台灣的確符合其 2 項評估門檻，但新台幣自 2013-2014 年以來升值幅度算蠻大。

被問及明年是否恐成為匯率操縱國，楊金龍並不正面回應，認為準時的話要待明年 4 月才會知道。