【群益投顧】指數開高走低，電子股互有強弱，短線仍是14200~14500點區間來回震盪

一、盤勢分析

聯準會 (Fed) 利率維持接近零，上修經濟數據預測，表示隨疫苗推出，接近零利率將持續到 2023 年，若經濟放緩，聯準會將擴大資產購買。美國國會即將達成一項 9000 億美元的新紓困協議，美國兩黨取得重大進展，該方案將能夠通過兩黨多數派的兩院通過，發送新一輪現金支票。經過大漲後台股獲利回吐賣壓增強，指數開高走低，尾盤跌幅縮減，被動元件股國巨、華新科低檔來回震盪，ABF 載板欣興、南電先強後弱，矽晶圓股弱勢，盤面強勢族群則有半導體 IC 設計股立積、聯詠、瑞昱、驊訊等，PCB 類股台燿、聯茂，非電族群有第一銅、喬山、統一等，收盤指數下跌 45 點，跌幅 0.32%，收在 14258 點，成交量降為 2277 億元。

二、盤勢預估

指數昨日大漲後，今日開小高後即被賣盤打落盤下，盤中跌幅一度擴大，尾盤時跌幅縮小，個股波動度仍大，指數將在 14200 點～14500 點區間，區間來回震盪。

BT 載板產能受火災影響降低，欣興 (3037) 山鶯廠復甦速度快於預期，可望推動 12 月營收回升，且 ABF 載板需求強勁，可望推動欣興明年首季營收優於季節性水準，毛利率可望提升。亞系外資看好欣興 2020～2023 年每股盈餘年複合成長率將高達 63%，將目標價提升至 125 元。

LDDIC 的需求持續暢旺，加上 TDDI/LDDIC 的價格上漲以及印度市場對 SoC 的健康需求，雖有新台幣匯率升值衝擊，聯詠第四季毛利率有機會的優於財測預期。美系外資看好聯詠 (3034) 第四季營運表現持續樂觀，展望 2021 年第一季，TDDI 的持續回補，需求可能會保持強勁，且 OLED 和 LDDIC 的需求在本季開始已經有所回升。

偉詮電 (2436)11 月自結稅後純益 1.19 億元，年增 138%，每股稅後純益 0.68 元，遠勝上半年的 0.14 元，逼近第三季 0.85 元水準；受惠眾多裝置導入快充，偉詮電 USBPD 出貨暢旺，單月獲利亮眼。11 月營收 2.6 億元，月增 12.53%，年增 29.82%，累計前 11 月營收 23.53 億元，年增 10.79%。

廣宇 (2328) 第 3 季業績逐漸回穩，稅後盈餘 2.94 億元，超越上半年稅後盈餘為 1.74 億元，累計前 3 季稅後盈餘為 4.68 億元，每股盈餘為 0.9 元，累計前 11 月合併營收 186.46 億元，年減 20.46%，廣宇表示，今年第 4 季獲利將比去年同期好很多。2021 年獲利有機會重到每股盈餘 2 元以上水準。

三、強勢股

電子：

偉詮電 (2436)、驊訊 (6237)、合勤控 (3704)、天鈺 (4961)、廣宇 (2328)

非電：

喬山 (1736)、統一 (1216)、鄉林 (5531)、第一銅 (2009)、大銀微 (4576)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據