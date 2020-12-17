矽利光供給缺口擴大 崇越電啟動漲價最高15% 漲勢延續至明年

矽利光製造龍頭陶氏 (DOW-US) 近日宣布，將關閉歐美地區工廠，以節省開銷，不過由於消費型電子產品需求快速回升，催出矽利光 (Silicone) 供給缺口，崇越電 (3388-TW) 就證實，目前矽利光價格漲幅已達 10-15%，漲勢至少可延續至明年農曆年後，崇越電除代理矽利光產品直接受惠，二次加工產品漲價客戶也買單，將大啖漲價商機。

據悉，陶氏今年爆發疫情後，就關閉歐美地區工廠，原先供應給歐洲、北美地區客戶的需求，由自家在中國張家港的生產基地負責支應，不過到了下半年，隨著終端消費產品熱銷，需求不斷提升，陶氏產能供給相對有限，即便全廠全產能開出，仍無法同時滿足中國與歐美客戶需求，產能供給不足的問題陸續浮上檯面，缺口持續擴大。

崇越電指出，除了供給不足外，現今海運貨櫃大塞車，交貨時程大幅拉長，更加劇供給緊張情勢，供需不平衡的情況，短期仍難紓解，因此 11 月起已正式向客戶調漲價格，包含原料與二次加工價格，同步調漲，漲幅最高達 15%。

矽利光的用途相當廣泛，智慧型手機為了達到防水功能，大量採用防水膠，其中重要的材料就是矽利光，今年美系手機大廠推出的新機，防水等級達 IP68，隨著該客戶手機熱銷，也催出矽利光的強勁需求。

崇越電為日本信越矽利光在台灣與中國的唯一代理商，矽利光價格上調將直接挹注獲利，再者，伴隨矽利光原物料價格上漲，崇越電為客戶製作的矽利光二次加工品，價格也可同步調漲，法人估崇越電本季獲利將衝高，動能也將延續至明年。

回顧 2018 年時，崇越電也受惠矽利光價格全面上漲，當年營收創新高，每股純益衝上 7.45 元。崇越電今年 11 月營收創歷年同期新高，達 7.5 億元，月增 13.1%，年增 7.47%，累計前 11 月營收 71.56 億元，年增幅由負翻正，達 0.02%。

另外，不僅陶氏關閉工廠，全球第二大矽利光的生產業者邁圖 (Momentive) 由於轉型與調整產能布局，第三季末宣布，兩年內將關閉所有紐約沃特福德 (Waterford) 的矽利光產能，業界因此認為，矽利光市場版圖將出現變化，日本信越、德國瓦克可望分食邁圖市占。

崇越電營收主要來自消費性電子，比重達 33-35%，車用 7-8%，醫療 3-4%，化妝品 2-3%、運動休閒 2-3%。