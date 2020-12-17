環球晶收購世創「非買不可」盧明光：中國至少10年都追不上

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 創辦人、中美晶 (5483-TW) 榮譽董事長盧明光，今 (17) 日談及環球晶併購世創時表示，即便代價很高，但非買不可，若世創落入中國廠商手中，包括環球晶、信越、勝高都會受傷，併購世創後，將讓中國矽晶圓產業至少 10 年都追不上。

盧明光今日出席第十四屆潘文淵獎頒獎典禮，在高峰論壇時，談及環球晶併購世創，他表示，之所以設定取得 65% 最低股權，是因若取得歐洲上市公司 51% 股權，僅能合併報表，無法調整行銷、採購與人員調度等。

盧明光從事併購 30 年，擁有跨國收購 16 家企業的成功案例，被業界譽為「併購天王」，但他也不諱言，這項併購案本身很困難，要通過 7 國的反托拉斯法，「其他國家都不怕，我只怕中國」，另外還要德、英、美等三國主管機關核准。

對於外界認為，此次併購案價錢相當高，盧明光則說，在半導體景氣好的時候買好公司、或是買賺錢的公司，一定貴，過去的併購案，都是在半導體景氣低迷時出手，因此才會較便宜，這次併購案代價很高。

不過，盧明光強調，即便代價很高，仍在此時併購世創的原因有二，首先，在產業如此成熟的狀態下，光靠公司營運成長，就算花十年時間，市占率也難以達到全球第二，且收購同業，又能得到更多客戶群。

第二個原因，盧明光說，「非買不可」，中國極度缺乏 12 吋矽晶圓，砸大錢積極發展半導體產業，若世創落入中國廠商手中，受傷的不只環球晶，甚至連信越、勝高都會受傷，環球晶併購世創後，將讓中國矽晶圓產業至少 10 年都追不上，「這個工作一定要做」。

環球晶與德國矽晶圓大廠世創 (Siltronic AG) 於 12 月 10 日簽訂商業合併協議 (BCA)，自本月起的五周內，啟動公開收購，預計斥資約 37.5 億歐元 (折合新台幣約 1300 億元)，成為國內半導體業史上規模最大的跨國併購案，目標希望取得至少 65% 股權。

