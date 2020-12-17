【日盛投顧】指數回測5日線未破

◆盤勢分析

1. 在昨日 (12/16) 指數大漲 235 點後，周四台股以小高盤開出，但市場觀望氣息漸增，買盤力道未明顯延續，呈現整理格局，最終加權指數下跌 45.53 點，收在 14,258.93 點，跌幅為 0.32%，成交金額則為 2290.08 億元，籌碼方面，周四三大法人合計買超 27.38 億元：外資買超 29.04 億元、投信賣超 0.97 億元、自營商賣超 0.69 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：周四大盤呈價跌量縮格局，短線多方動能趨緩，後續上漲須配合量增，否則仍以整理格局視之。

(2) 均線：指數周四回測 5 日線 (約 14,221 點)，收盤未跌破，目前仍守在 5 日線之上。

(3) 技術指標：日 KD 向下但開口收斂，短線上進入震盪整理格局。

3. 櫃買指數周四終場下跌 0.31%，收在 179.74 點，目前處在 5 日線 (約 179.3 點) 之上，下檔以月線位置 (約 177.7 點) 為支撐。

4. 觀盤重點：從盤面結構觀察，周四電子板塊包括 IC 設計、板卡、CCL、面板等族群相對強勢，而以 1909 榮成、2014 中鴻、2603 長榮為首的造紙、鋼鐵、貨運族群，在近日一番急漲後，周四多數修正整理，可見資金輪動快速，後續選股方面，具輝達 (NVIDIA) 新品題材的顯卡業者、2021 年展望正向的 IC 設計、5G 銅箔基板可留意，傳產方面，疫後復甦與漲價題材仍為市場關注焦點，包括車用、鋼鐵、貨櫃航運、造紙亦可持續追蹤。

結構 IC 設計、板卡、CCL、面板相對強勢

1. 快充: 蘋果 iPhone 12 推出後於全球熱銷，由於 i12 已不再附贈充電器，使得 Type-C 快充充電器買氣增溫，另加上遊戲機熱銷、5G 手機快充成為標配，快充 IC 包括 2436 偉詮電、4961 天鈺、3588 通嘉等業者訂單暢旺，為近日盤面強勢主流。

2. 比特幣概念: 隨著中國加快區塊鏈發展、PayPal 開放使用虛擬貨幣交易，近日比特幣受到市場資金追捧，衝上 21,000 美元寫新高價，因挖礦題材發酵，相關個股 6150 撼訊、2425 承啟、2331 精英、2377 微星、2376 技嘉周四股價皆向上收漲。

3.5G 銅箔基板 (CCL): 在 5G 通訊基礎建設、高頻高速產業趨勢帶動下，銅箔基板 (CCL)2021 年需求展望正向，相關個股 6274 台燿、6213 聯茂周四股價同步上漲。

4. 面板: 日本玻璃基板大廠 NEG 工廠因意外停電，影響到玻璃供應，使得面板供貨上更為吃緊，另外，大陸面板廠大幅擴產的高峰期已過，有利面板產業秩序回到健康水準，相關個股 2409 友達、3481 群創、2352 佳世達周四股價相對大盤強勢。