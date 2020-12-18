【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 美國新一輪刺激法案有望出爐，緩解就業市場放緩的疑慮，周四美股四大指數全數收漲，漲幅介在 0.17%~0.84% 之間，其中道瓊、那斯達克、標普皆創下歷史新高，台股 ADR 部分，以聯電 ADR 表現最佳，上漲 6.8%。

2. 周四台股以小高盤開出，但市場觀望氣息漸增，買盤力道未明顯延續，呈現整理格局，最終加權指數下跌 45.53 點，收在 14,258.93 點，跌幅為 0.32%，成交金額則為 2290.08 億元，籌碼方面，周四三大法人合計買超 27.38 億元：外資買超 29.04 億元、投信賣超 0.97 億元、自營商賣超 0.69 億元。

3. 以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：周四大盤呈價跌量縮格局，短線多方動能趨緩，後續上漲須配合量增，否則仍以整理格局視之。

（2）、均線：指數周四回測 5 日線 (約 14,221 點)，收盤未跌破，目前仍守在 5 日線之上。

（3）、技術指標：日 KD 向下但開口收斂，短線上進入震盪整理格局。

4. 櫃買指數周四終場下跌 0.31%，收在 179.74 點，目前處在 5 日線 (約 179.3 點) 之上，下檔以月線位置 (約 177.7 點) 為支撐。

5. 觀盤重點：從盤面結構觀察，周四電子板塊包括 IC 設計、板卡、CCL、面板等族群相對強勢，而以 1909 榮成、2014 中鴻、2603 長榮為首的造紙、鋼鐵、貨運族群，在近日一番急漲後，周四多數修正整理，可見資金輪動快速，後續選股方面，具輝達 (NVIDIA) 新品題材的顯卡業者、2021 年展望正向 5G 銅箔基板可留意，傳產方面，我們認為疫後復甦與漲價題材仍為關注焦點，包括車用、鋼鐵、貨櫃航運、造紙可持續追蹤。

6.2014 中鴻昨 (17) 日開出明年 1 月內銷盤價，三大鋼品連續第七個月全面調漲，中鴻指出，近期全球製造業加速復甦，鋼鐵原物料供給大幅緊縮，導致海外鋼價急遽攀升，另外，2006 東和鋼鐵受惠台商回流、公共工程等營建需求挹注，鋼筋、型鋼能見度持續看到明年。

7. 大陸財政部官方昨 (17) 日公告，啟動歷來最大的半導體免稅政策，並擴及至整體產業鏈，技術層次 0.13 微米以下可享最長十年免所得稅優惠，市場預期對台系晶圓代工、封測衝擊應有限，但大陸近年在消費性 IC、網通晶片、驅動 IC、射頻晶片等領域發展迅速，台系 IC 設計業較需要警戒，可能影響的公司包括 2454 聯發科、2379 瑞昱、3034 聯詠、4968 立積。

8. 政府打房未來可能將祭出更強烈的稅制工具，行政院跨部會小組已就房地合一稅制改革研議，初步研議將短期持有定義由二年拉長為五年，趨於更嚴格，此外，財政部長蘇建榮也透露，已找來地方政府開會，研議是否加重「囤房稅」。

