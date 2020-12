IBM(IBM-US) 今 (17) 日表示,月初在晶圓代工大廠台積電 (2330-TW) 第 20 屆供應鏈管理論壇中,獲頒優良供應商卓越表現獎,與其他 15 家優良設備、廠務、原物料及資訊供應商並列,肯定 IBM 在晶圓廠自動化領域專業表現,IBM 表示,未來將持續支援台積電全球化的生產營運模式。

台灣 IBM 總經理高璐華表示,非常高興能在台積電眾多供應商中,以資訊服務提供者身分領取優良供應商卓越表現獎,IBM 團隊將持續提供專業服務,扮演台積電不可或缺、信賴的 IT 夥伴。

IBM 表示,與台積電合作推動晶圓廠自動化已 27 年,IBM 團隊與台積電 IT 團隊緊密地合作下,近三年已在所有廠區晶圓廠自動化 (MES) Zero Down Time,實現穩定、高可靠度和高可用性的維運目標,

台積電是在本 (12) 月 3 日舉辦第 20 屆供應鏈管理論壇,並在論壇中特別表揚應材 (AMAT-US)、艾司摩爾、信越化學 (4063-JP)、勝高 (3436-JP) 等 15 家優良供應商。