〈台股盤中〉航運、挖礦等中小型股活躍 周線拚連七紅

美國新一輪刺激法案最快周五可望出爐，激勵美股四大指數再寫歷史新高，也帶動台股今 (18) 日以上漲 19.74 點開出，盤面上以航運、比特幣概念股等中小型股最為活躍，電子權值股則相對休息，指數一度站上 14300 點大關，力拚周線連七紅，預估成交量則縮至 2200 億元。

觀察權值股表現，蘋概三王中，台積電、大立光早盤均由黑翻紅，呈現小漲格局，漲幅均在 1% 以內，台積電也力拚收復 5、10 日短均線，鴻海則在平盤上下震盪，其他權值股，研華漲幅 3%，智邦、臻鼎 - KY、廣達漲幅皆有 2%。

盤面上強勢族群，航運、散裝航運業受惠疫情、船舶運力供給短缺，國際運價持續走高，中航、四維航盤中攻上漲停，同族群陽明、台船漲幅也超過 5%。

另一方面，虛擬貨幣市場持續走強，比特幣一度衝上 23000 美元大關，續寫歷史新高紀錄，帶動挖礦概念股連兩日走強，麗台、青雲均攻上漲停，撼訊、映泰表現也不俗。

盤面上弱勢族群方面，被動元件漲多拉回，國巨、華新科、奇力新跌幅均超過 1%，而依類股來看，金融、塑膠、紡織、鋼鐵等傳產族群相對疲弱。

匯市方面，新台幣持續走升與股市不同調，早盤一度強升逾 3 角，最高觸及 28.1 元大關。

法人表示，台股短線仍為多頭行情，但外資即將進入歐美耶誕長假，加上適逢年底集團作帳行情，預估大盤量能萎縮，待量能回溫、大型權值股止跌反彈，仍有機會進一步攻高，今日盤後也需留意富時指數調整、美股四巫日期貨結算變化。