美元弱、資金強 新興債補漲行情到？

全球投資情緒已經全面回升，根據 AAII 美國散戶投資人情緒指數顯示，投資人看好未來六個月市場的比例，已經從今年低點 20.23 回升至 48.06（截至 2020/12/10），甚至超過 2019 年底的 41.89。在各類資產都漲一波的情形下，配息投資人喜愛的新興市場債券還有機會嗎？

1. 全球資金浪潮洶湧，新興債資金尚未完全回籠

今年第一季遭遇新冠肺炎，許多資產都遭受到大幅賣出，然而，資金很快隨著經濟好轉回到了市場。大部分疫情受惠股和相對疫情受控的地區資產，最快有資金回補效應。但有些資產資金還未全部回籠，除了近期投資雷達看好的小型股、天然資源和拉丁美洲股市之外，新興市場債券甚至有更多資金回籠的空間。近一個月資金淨流入 38.2 億美元，但累積今年以來仍流出 46.4 億美元。

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2020/10/31。

2. 疲弱美元預期，新興資產可望受惠

美元期貨市場可以作為市場預期美元未來走勢的參考指標，通常在期貨淨部位上升過後不久，美元指數也會隨之上升，反之亦然。截至最新一週美元期貨淨部位降至 -6,486 個合約數，顯示市場仍看弱未來美元的走勢。弱勢的美元加上經濟持續轉好的雙重背景下，皆有利新興資產未來的表現。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2020/12/11。指數採 ICE 美元指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 新興債利差仍有空間，前緣市場債收益更高

「利差水準」是衡量債券投資價值的指標（下方圖表橫軸），而目前大多數新興市場債券相較於過往五年的平均利差，還有部分收斂的空間。意味著，新興市場債券未來仍有資本利得的空間。

投資債券的另一個重要觀察指標為到期殖利率，這個指標通常被視為投資債券的預期報酬（下方圖表縱軸）。相較於全球投資等級債券目前約 1.4％的收益率，一般新興市場債券可以提供更具吸引力的到期殖利率，約 2~4%。而爆發力更強的前緣市場債券，則可以提供更高的到期殖利率，約 4~6%。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

債券怕買高？首選新興債

相較於全球高收益債券，新興市場債在過去一段時間內，表現仍未全面跟上。在目前市場資金充沛的情形下，新興市場債券最有機會受到鎖定補漲行情的資金青睞。新興市場債券相較過去五年最低利差仍有收斂空間，且能提供不錯的配息率，是喜愛配息的投資人不錯的選擇。而能接受較高波動來換取更多收益率的投資人，可以考慮從前緣市場債券當中，獲取提高潛在報酬的機會。

鉅亨精選基金

>> 鋒裕匯理新興市場債券 A 美元

>> 安本標準 - 前緣市場債券基金 A 累績美元

>> NN(L) 新興市場債券基金 X 股 (美元)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

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