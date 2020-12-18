〈台股盤前〉長假前夕內資挑大樑 中小型股可望受惠

台股站上「萬四」後高檔震盪，在 DRAM、ABF 載板、面板等次群電子與部分傳產股支撐下，力抗空頭賣壓守住 5 日線，由於外資即將進入聖誕長假，接下來將由內資獨挑大樑，推升中小型股走勢，只要大型權值股仍穩住股價，預期仍有利多頭表現。

受紓困談判正面進展激勵，美股三大指數早盤同步翻揚，在美元偏弱資金行情尚未退潮下，可望持續吸引資金流入台股，進一步推升指數向上攻堅。

台股近期波動加劇，資金快速在各族群輪動，其中扮演撐盤要角的半導體族群有漲多拉回跡象，龍頭股台積電昨天早盤填息後，不敵賣壓出籠股價拉回平盤之下回測短期均線，所幸指數僅小跌 45 點，驚險守住 5 日均線。

觀察資金進出動態，三大法人昨 (17) 日僅外資買超，投信、自營商同步站在賣方，但觀察外資個股似有捨棄大型權值股改抱其他電子次族群，包括面板雙虎、記憶體等族，先前漲多的航運、鋼鐵與造紙股價同步轉弱，反映資金輪動迅速。

在權值股無力的情況下，目前資金轉攻 IC 設計、DRAM 與面板族群，在訂單暢旺的利多加持下，帶動相關族群股價翻紅，成為支撐台股守住「萬四」高點的支撐之一。

法人表示，在資金行情力拱下，台股仍站穩 5 日短期均線，只要大型權值股部股價止穩反彈，搭配量能回溫可望支撐大盤守住 5 日線後，或有機會進一步攻高。