元太擴充電子紙薄膜材料 新產能明年下半年開出

電子紙大廠元太 (8069-TW) 通過新竹廠電子紙薄膜材料擴產計畫，也是繼 8 月後今年第二度公告相關擴產計畫，元太表示，材料擴產計畫持續進行中，明年資本支出估維持先前 8-12 億元規劃，將較今年 8 億最多增加近 5 成，預期新產能最快在明年下半年陸續開出、貢獻營收，支應電子貨架標籤需求。

元太 8 月曾公告擴充電子紙薄膜材料 (Microcup FPL) 計畫，這次再通過二、三號線生產擴廠計畫案，等於新竹三條產線將全面擴產，至於產能規劃則會視客人需求進行調整。

據了解，元太擴充電子紙薄膜材料，除因應既有電子紙閱讀器、電子紙筆記本需求外，也將支應未來電子紙貨架標籤需求，近期陸續與亞世光電、深圳聯積電子等簽署合作協議，深化合作，看好明年中國、歐美等地電子紙貨架標籤需求持續成長。

亞世光電目前電子紙產品生產線有 4 條，月產能達 200 萬片，因應未來需求，計畫到明年首季，將產線擴增至 8 條，屆時月產能可望提升至 360 萬片；聯積電子則規劃，在未來五年將電子紙拓展在商用及辦公領域應用，並預期明年年產能將達 500-800 萬片電子紙模組，2022 年進一步將年產能提升至 1000 萬片電子紙模組目標。

展望未來，元太表示，遠距教學、線上會議已成後疫情趨勢，對明年營運審慎樂觀，訂單能見度最遠看到明年第 2 季，將持續擴充美國、新竹材料產能。