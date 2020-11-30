元太策略結盟亞世光電 瞄準電子紙標籤市場

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (30) 日宣布，攜手亞世光電進行策略合作，雙方將針對技術研發、產品製造等方面進行合作，元太也將供應電子紙薄膜給亞世製造電子紙模組，強化電子紙在電子貨架標籤(ESL)、智慧穿戴等應用，並擴大產業生態鏈。

元太指出，與亞世光電合作將致力擴大電子紙在標籤、家居、物流、醫療、交通、無線通訊等智慧物聯網方面電子紙產品應用，也期望借助亞士光電貼合產品、觸控、T-CON 產品等一站式設計製造優勢，加上市場資源、地方政府支持下，擴大電子紙市場。

亞世光電在 2015 年起就針對電子紙產品投入研發、專用生產線，目前電子紙產品專用生產線已有 4 條，月產能達 200 萬片，因應未來需求，計畫明年首季，將產線擴增到 8 條，屆時月產能可望提升至 360 萬片。

元太近年持續透過策略結盟，擴大電子紙產業生態鏈，目前除元太本身，在後端模組產能也陸續與京東方、合力泰、東方科脈、群創 (3481-TW)、義烏清越、亞世光電等廠商合作。

展望未來，元太認為，遠距教學、線上會議已成後疫情趨勢，第 4 季營運不淡，訂單最遠可以看到明年上半年，評估將持續擴充美國、新竹材料產能，估明年資本支出將達 8-12 億元，較今年 8 億最多增加近 5 成。