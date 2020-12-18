減輕購屋負擔 青安貸款拍板延長至2022年落日 利率降至1.4%

為減輕年輕首購族買房負擔，財政部今 (18) 日宣布青安貸款延長至 2022 年底，這也是青安貸款實施以來第 5 度延長；而考量一段式機動利率申辦與撥貸占比將近 6 成，因此也將放款利率從現在的 1.43% 降至 1.40%。

青安貸款在 2019 年新增一段式機動利率，考量一段式機動利率申辦與撥貸占比超過半數，為擴大協助自住客購屋並降低貸款負擔，因此 2021 年元旦起，一段式機動利率將依據中華郵政 2 年期定儲金額低於 500 萬元機動利率 0.845%，固定加碼 0.555% 計算，利率將調至 1.40%。

財政部自 2010 年 12 月推出青安成佳貸款，提供購屋族貸款成數最高 8 成、800 萬元，貸款年限包含 3 年寬限期，最長可達 30 年的購屋貸款方案，但受疫情影響者可申請延長，最長以不超過 5 年為限。

根據財政部統計，截至今年 11 月底止，青安貸款已協助 302622 戶無自有住宅家庭購屋，核貸金額達 1 兆 2291 億元，穩定提供民眾購屋資金需求，其中男女核貸人數及金額比率相當，顯示兩性獲貸機會均等，有效落實性別平權政策推動。