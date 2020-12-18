國安考量 美國商務部：將中芯國際等中企納入實體清單

美國商務部週五 (18 日) 證實《路透社》稍早報導，以國家安全考量將中國半導體大廠中芯國際在內等數十家中國企業納入實體清單。

考慮到國防因素，《路透社》報導指出，美國商務部將約 80 家海外企業，其中多半為中國企業，納入實體清單。

對此，美國商務部發布聲明稱，中芯國際與軍事工業區的關係，加上中國積極實施軍民融合政策，完美說明了中國利用美國技術來支持軍事現代化的風險，這點美國將不允許。

商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 表示，實體清單限制是為了確保中國無法透過中芯國際取得美國技術，並支持破壞性軍事行動的必要措施。

除中芯國際外，商務部還以違反美國國安和外交利益為由，將超過 60 個企業實體列入黑名單，包含在中國從事侵犯人權行為、支持在中國南海實施非法軍事行動、利用美國產品支持中共解放軍，以及竊取美國商業機密的企業。

針對美方行動，中國外交部發言人汪文彬於週五 (18 日) 例行記者會上表示，這將是美國動用國家力量打壓中國企業的又一例證，中方堅決反對。

汪文彬敦促美國停止無理打壓外企的行為，重申會採取必要措施，維護中國企業的正當權益。