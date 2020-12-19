疫苗研發振奮市場 全球經理人增持股票減碼現金水位

新冠肺炎疫苗研發正面進展強化市場對於經濟復甦的樂觀預期，根據彭博資訊援引 12 月份美銀美林經理人調查顯示，受訪經理人看好景氣復甦，對股票、大宗商品等風險性資產的看漲程度來到 2011 年 2 月以來最高水準，其中對股市配置比重淨加碼幅度持平於 11 月的 43%，創 2018 年 1 月以來最高水準，現金持有比重由 4.1% 進一步下滑至 4.0%，與今年 2 月份水準相同，為 2013 年以來最低水準。

調查指出，42% 的經理人預期疫苗接種後，將在 2021 年第 2 季開始提振經濟成長，85% 的經理人預期全球企業獲利在未來 12 個月將會改善，創下 2002 年以來最為看好水準。

美銀美林評估，現金水位下降與樂觀的成長前景顯示，投資人預期現階段所處經濟復甦早期階段，將類似於金融海嘯與網通泡沫後的情況，但現金水位下降也讓美銀美林對於股市給予賣出訊號。

以區域來看，新興市場仍為本次調查最受青睞區域，加碼新興市場股票的經理人擴大 19 個百分點至淨 55%，是 2010 年以來最高水準，加碼歐元區股票的經理人上揚 7 個百分點至淨 25%，加碼美國股票的經理人則下滑 8 個百分點至淨 15%。

富蘭克林證券投顧表示，疫苗引發的市場樂觀情緒推升全球金融資產評價顯著提升，仍須留意漲多獲利了結賣壓，但隨著新冠肺炎疫苗開始進行接種並逐步普及，疫情緩解使得防疫限制措施可望鬆綁，預期全球經濟將持續復甦，包含聯準會在內的全球央行仍將維持寬鬆政策環境，有助全球風險性資產多頭續揚。