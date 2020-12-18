【富蘭克林】主動型ETF爆紅，台股也追創新科技企業

受美股修正反彈帶動，大盤指數開高走低，週五終場收跌 8.97 點或 - 0.06%，收 14,249.69 點，成交量 2,471.53 億 (台幣)。(資料來源：證交所，12/18)。富蘭克林華美投信認為，今年代表科技產業的那斯達克指數漲逾 42%(截至 12/17)，除了資金行情推升外，主因看好這類產業未來 5 到 10 年發展新趨勢，台股因科技產業權重高，預期明年創新科技企業展望與股價表現仍不容小覷。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，全球爆紅的 ARK Invest 主動式管理 ETF ARKK 造成市場話題，由於旗下五檔主動型 ETF 基金操作表現亮眼，該公司主力投資於預期未來 5 至 10 年可實現長期增長的創新科技企業；旗艦基金 ARKK 投資集基因、互聯網、工業及金融科技於一身，市值近 50 億美元，這股追求科技創新趨勢的熱潮，也持續延伸至台灣主動操作股票策略上，而台灣創新科技相關產業，2021 年展望趨勢樂觀，預期科技股表現不寂寞。

周書玄表示，台灣擁有完整半導體供應鏈，從 5 奈米製程，開始報價上漲，加上近期傳出接單狀況已經滿載至後年，加上今年第一季因受新冠肺炎疫情衝擊，表現不佳，預估台廠第一季的營收與毛利率皆可望較今年同期 YoY 成長，因此，預期明年第一季半導體與科技創新相關產業，可望帶動台股指數再向上攀高。

操作策略上，周書玄認為，投資上仍以科技上游產業為主，搭配今年上半年受疫情影響，營收表現不好的疫情受害股，這類疫情受害股，可望因今年第四季新冠肺炎疫苗開始施打，市場逐漸解封下，消費與零售開始慢慢復甦，帶動塑化、食品、旅遊、航運與零售消費市場等。

總結以上，富蘭克林華美投信認為，12 月隨著股市漲多，疫情擴散與外資長假來臨，市場波動可能較大，但預期明年科技類與傳產類股營收獲利皆達 20% 以上，建議投資人可逢低進場加碼布局台股，並以科技產業上游為主，搭配部分低價股、落後補漲的族群如航運、貨櫃等，或者中長期利用定期定額方式，投資台灣股票型基金。

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