【安聯投信】台股高檔震盪 周線連七紅

18 日台股盤面維持類股輪動、高檔震盪格局，早盤一度來到 14329 點，隨後短線調節賣壓出籠，漲幅收斂，終場下跌 8.97 點，收在 14249.96 點。成交量略增至近 2500 億元，周線連 七 紅。

針對近期盤勢，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，以架構來看，走高的電子股正在消化 2021 年潛在庫存調整的負面預期，但資金同時也轉進尋找基期低具有漲價題材的族群；傳產股則在 2021 年景氣回升的基礎上，與景氣關聯度高的類股皆有不錯表現，其中又以原物料族群表現較佳。

廖哲宏表示，台股創高後，大致維持高檔震盪格局。但從各類股間表現來看，搭配基本面預期的資金流動，說明台股仍由多方主導。以類股來看，12 月以來，盤面上電子以 TFT LCD 面板、被動元件、網通及基期較低的下游業者表現較佳，傳產股則以玻陶、航運、鋼鐵股維持強勢。

在國際情勢上，Nasdaq 創下歷史新高，針對在後市需要關注方向上，廖哲宏表示， 英國脫歐、拜登的中美政策、明年元月共和黨能否取得參議過席次是我們關注的國際焦點；在國內部份，政府房地產等政策需留意。

在資金面及技術面，根據證交所資料顯示，18 日外資買超 0.69 億元、連三買，累積 12 月以來外資買超逾 273 億元；廖哲宏表示，雖然外資期貨轉為淨空單，但目前台股均線仍維持多頭結構，大盤或許空間不大，但個股表現可期。

對於台股未來展望及投資建議，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，在疫苗開打、美國聯準會維持貨幣寬鬆政策不變、經濟基本面好轉支撐下，企業獲利預期維持正向發展，持續看好台股後市，題材上看好 %G 基地台、面板及晶圓代工等。

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