張忠謀曹興誠破冰、富邦金併日盛金、央行維持利率不變 本周大事回顧

台積電創辦人張忠謀、聯電創辦人曹興誠 15 日出席竹科 40 周年活動，兩人睽違 20 多年首度同框出席活動，更上演世紀破冰和解，金融業則拋出震撼彈，富邦金 18 日晚間宣布將以每股 13 元公開收購日盛金在外流通超過 50% 股權，創下國內首樁「金金併」，央行本周則召開理監事會議，宣布維持利率不變政策。以下是本周重大事回顧：

睽違 20 多年首度破冰 曹興誠主動向張忠謀握手寒暄

晶圓代工龍頭台積電創辦人張忠謀、聯電集團創辦人曹興誠今 15 日出席竹科 40 周年活動，為兩人睽違 20 多年來首度同框，兩人握手、寒暄，互相問好、祝願身體健康，展開世紀大和解，

台積電創辦人張忠謀、聯電集團創辦人曹興誠今日均獲頒「竹科 40 傑出成就貢獻獎」，由於兩人素有瑜亮情節，20 多年來始終「王不見王」，今日也是兩人時隔 20 多年首度同框。

延伸閱讀

〈竹科 40 周年〉台灣半導體人才供應受限 劉德音籲鬆綁教育制度

〈竹科 40 周年〉讚新竹科學園區兩大功能推動台工業發展 張忠謀憶當年

富邦金擬以每股 13 元公開收購日盛金 溢價約 24.8% 創金金併首例

富邦金 18 日宣布董事會通過以每股 13 元公開收購日盛金在外流通超過 50% 股權，最終目標為取得 100% 股權，估計將斥資新台幣 245.26-490.42 億元。而本次公開收購價格相對日盛金過去一個月均價溢價率約達 24.8%。

富邦金表示，本案如順利完成公開收購及整併，將有助於金融產業整併，發揮產業綜效，創下國內首樁「金金併」的里程碑。

延伸閱讀

〈富邦金擬併日盛金〉基於三大考量 睽違 8 年再出手併購



〈富邦金擬併日盛金〉總座韓蔚廷：此案未與建高談過 富邦與明天系也無關係

富邦金仍握有敵意併購門票 5 金控 6 銀行入列金金併合格名單

央行理監事會議 利率連 3 凍續處歷史最低水準

台灣央行 17 日召開第 4 季理監事會議，會後宣布利率連三季維持在史上最低水準；對於市場高度關注的匯率，央行總裁楊金龍則出會適時調節、台灣優先的訊號；而央行也上修今明兩年我國經濟成長率 (GDP) 至 2.58%、3.68%，預料明年內需動能將明顯升溫；至於房市，楊金龍認為透過限制成數可抑制囤房囤地風，但不認同以升息抑制房市。

延伸閱讀

〈央行理監事會〉楊金龍談話懶人包 一文看懂 4 大重點

台遭美列入匯率操縱國觀察名單 央行：有自身考量仍會維持穩定

美國公布最新匯率報告，再次將台灣列入匯率操縱國觀察名單，台灣央行副總裁嚴宗大表示，台灣有自己的考量，央行還是會努力維持匯率穩定。

美國財政部此次將瑞士和越南列入匯率操縱國觀察名單，而台灣、泰國和印度則遭納觀察名單中，同時還有中國、日本、南韓、德國、義大利、新加坡和馬來西亞，愛爾蘭則遭剔除。

中研院看好三大成長動能樂觀 估明年我 GDP 將達 4.24%

中央研究院經濟研究所 16 日發布台灣經濟情勢展望，估今年經濟成長率 (GDP) 將達 2.71%，較 7 月預測值 1.15% 上修 1.56 個百分點，更優於主計總處上月發布的最新預設值 2.54%；展望明年，中研院對全球經濟復甦、國內消費和投資回復成長動能樂觀，預估全年 GDP 可達 4.24%，優於主計總處預估值 3.83%。

延伸閱讀

〈中研院 GDP 預測〉示警市場已見「三飆」現象 恐形成泡沫

台積電釋疑砍單疑慮 17 日開盤秒填息

晶圓代工龍頭台積電 17 日除息 2.5 元，除息參考價為 510 元，在董事長劉德音公開強調未被砍單後，市場信心大增，買盤湧入押寶，台積電開盤上演秒填息大秀。

對於日前外資出具報告指出，台積電遭到蘋果砍單，及半導體產業超額、重複下單等情況。劉德音指出，重複下單的定義，完全是看什麼是正常的存貨來決定，但在地緣政治、貿易制裁下，許多廠商對正常存貨定義有新的層次，不能用過去看法來下定論，現階段市況正常、供應鏈也正常。

劉德音強調，台積電內部並未看到砍單情況，到明年上半年看起來都很好，且表現將優於過往季節性水準，不只台積電不擔心明年營運，也希望大家不要擔心。

另一方面，台積電 18 日也公告今年第七期無擔保普通公司債，發行總額新台幣 185 億元，將用於新建擴建廠房設備。

聯電將擴 12 吋產能 通過 286.56 億元資本預算

晶圓代工廠聯電 16 日公告，董事會通過新台幣 286.56 億元資本預算案，將用於 3 座 12 吋廠的擴產需求，分別是南科 12 吋廠、日本 12 吋廠及廈門聯芯 12 吋廠產能，製程則以 28 奈米為大宗，資金來源為自有營運資金，至於詳細產能規劃，待明年 1 月法說會再對外公布。

三大咖強強聯手 打造全球首座 5G 毫米波智慧工廠

日月光投控 16 日在高雄廠 K23 廠，與中華電信、高通攜手打造全球首座 5G mmWave(毫米波) 企業專網智慧工廠，執行長吳田玉指出，透過此次經驗累積，未來也不排除導入既有的 18 座智慧工廠。

吳田玉指出，此座智慧工廠為全球首座導入台廠基地台的 5G 企業專網，將三大應用導入高雄廠生產線，包含 AI+AGV 智慧無人搬運車、AR 遠端維護協作、綠科技教育館 AR 體驗環境、以 5G 創新應用發展環境的建構，展現未來智慧工廠及自動化可以涵蓋的範圍及複雜度，大幅加速智慧製造進程。

蔣尚義離開武漢弘芯 明年 1 月出任中芯國際副董

台積電前營運長蔣尚義離開武漢弘芯後，據陸媒報導，蔣尚義將在明年元旦後，出任中芯國際副董事長。

蔣尚義透露，自己非常熱衷先進封裝與小晶片 (Chiplet) 技術，相較於武漢弘芯，在中芯實現理想會較容易，他並強調自己是很單純的工程師，有權利追求理想與事業目標，特別是熱愛的技術。

延伸閱讀

〈蔣尚義回鍋中芯〉梁孟松閃辭 CEO、遭 MSCI 踢除成分股

〈蔣尚義回鍋中芯〉傳年薪逾 1880 萬元 還有年度激勵獎金

美國 Fed 利率決策會 利率政策按兵不動

聯準會 (Fed)16 日結束 12 月利率決策會議，宣布利率政策按兵不動，維持基準利率 0% 至 0.25% 區間不變，並提高 GDP 預測，但沒有做出任何購債調整。

延伸閱讀

Fed 12 月決策聲明全文



一文掌握 Fed 重點決策：購債不變、聯手葉倫、上修預測、超級鴿派

比特幣一度衝破 23000 美元大關 續創歷史新高

比特幣繼首度突破 20000 美元大關後，17 日延續反彈行情，再衝上 23000 美元新高點，年初迄今漲幅已超過 200%，一併帶動美股區塊鏈概念股走高，比特幣後市持續看俏。

比特幣近期是受各國為刺激經濟活動，紛紛推出貨幣寬鬆政策下，讓市場積極搶進虛擬貨幣市場，加上部分支付業者開放使用虛擬貨幣交易激勵，一度衝上 23000 美元，寫下歷史新高紀錄。