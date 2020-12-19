提升金融理專專業 今年CFP®顧問新增399人 中國信託占61%居冠

金融業近年努力提升金融人員的專業水準，台灣理財顧問認證協會 (FPAT) 積極推展專業理財規劃核心技能訓練與認證流程，今 (2020) 年國內新取得 CFP® 國際專業認證計有 399 人，中國信託銀行今年共 245 人獲得 CFP®(國際認證高級理財規劃顧問) 的金融專業證照、占比 61%，為業界第一。

據 FPAT 統計，今年國內新取得 CFP® 國際專業認證計有 399 人，取得 AFP 專業認證計有 133 人，累計至今國內取得認證總人數來到新高，CFP® 已認證人數達 3,086 人，AFP 已認證人數達 888 人。

中國信託銀行領先業界打造全台最多的 CFP® 顧問，年共 245 人獲得 CFP® 金融專業證照，不只 CFP®，中華民國退休基金協會的退休理財規劃顧問 (RFA) 人數也居冠，今年共 171 人獲得 RFA 證照。

所謂 CFP® 顧問，同時認證理財規劃、保險與風險規劃、稅務規劃、投資規劃、退休金與財產轉移規劃、全方位理財規劃等 6 項核心金融專業。

而 RFA 退休理財專業顧問則熟悉台灣年金改革法令制度、人口結構趨勢與各式退休理財商品專業知識，為不同世代與工作類型的民眾，提供合適的稅務規劃、資產累積標的與退休理財產品，量身打造專屬理財規劃。

中國信託銀行積極培育人才，鼓勵同仁取得 CFP® 與 RFA 認證，除了成立 CFP® 與 RFA 培訓專班，更透過線上線下課程、在職訓練與電臺連線等多樣化學習平臺，每年提供至少 300 小時專業訓練，培養專業金融知識、強化公平待客、洗錢防制與風險觀念意識。

中國信託銀行表示，該行擁有完整客戶往來數據庫，透過精準分析讓每位理財專員更有效率掌握客戶需求，做出合適的資產配置，截至今年 10 月底，該行理財顧問團隊已成功協助近 10 萬位客戶提供全方位理財建議、與 7 萬位客戶退休理財建議。